Praktisch ohne Ankündigung gab es in der Nacht auf Donnerstag in weiten Teilen der Schweiz schwere Gewitter.

Heftige Gewitter und Hagelzüge haben sich in der Nacht auf Donnerstag über weite Teile des Kantons Bern entladen. Besonders heftig fielen die Gewitter im Emmental und im Oberaargau aus. Grosse Hagelkörner gab es in Münchringen und bei Burgdorf.

Auch in Kerns/OW gingen die Gewitter mit Hagel einher. Laut SRF Meteo sind auch am Donnerstagvormittag weitere Platzregen und Gewitter möglich.

Eine Gewitterzelle mit eingelagertem Hagel gab es zudem in der Region Bodensee. Schweizweit wurden knapp 5000 Blitze gezählt. Gewitter mit heftigen Regenfällen gab es auch in der Innerschweiz und im Engadin.

Legende: Zug Auch in der Zentralschweiz waren eindrückliche Blitze zu sehen. Christof Theiler

Eine Unwetterwarnung der Stufe Rot gaben die Regionen Basel und Lausanne in der Nacht auf Donnerstag heraus. Die Blitzaktivität in Basel und Umgebung sei hoch. Die Front ziehe aus Südwest nach Nordost mit einer Geschwindigkeit von 47 Kilometer pro Stunde. Die Warnung gelte bis 03.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen.

Bis Donnerstagmittag dürfte es im Osten der Schweiz noch zu Gewittern kommen. Im Westen trocknet es ab. Tagsüber scheint im Westen die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und lokal 33 Grad.

Am Freitag und Samstag ist es meist sonnig mit schwülheissen 32 bis lokal 36 Grad.