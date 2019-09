Dänische Fernsehzuschauer haben am Samstag während einer Wohltätigkeitssendung umgerechnet rund drei Millionen Franken für das Pflanzen neuer Bäume gespendet.

Das Ziel von 20 Millionen dänischen Kronen für eine Million Bäume wurde knapp verfehlt: Am Ende gingen Spenden für 914'233 Bäume ein.

Die Spendensendung im öffentlich-rechtlichen Sender TV2 war nach Angaben der Veranstalter die erste dieser Art weltweit für den Klimaschutz. Die ersten Bäume werden voraussichtlich zwischen Ende Oktober und Ende November in Schutzgebieten gepflanzt, die Gemeinden, dem Staat oder der Kirche in Dänemark gehören.

«Dies ist eine positive Art, Menschen zu inspirieren und zu zeigen, wie man mit einer einfachen Geste zur Bekämpfung der Klimakrise etwas bewegen kann», sagte Kim Nielsen, Direktor der «Growing Trees Network Foundation», die an dem Projekt teilnimmt.

Bewusstsein für wirksame Massnahmen

Nach Expertenmeinung sollte eine globale massive Wiederaufforstung die CO2-Konzentration in der Atmosphäre deutlich reduzieren. «Eine Million Bäume sind weltweit nicht viel, aber die Idee ist, dass sich die Menschen bewusst werden, was sie tun können», so Nielsen weiter.

In Dänemark nimmt die Waldfläche seit Ende des 19. Jahrhunderts stetig zu. Der Wald bedeckt derzeit 14 Prozent des Territoriums des Königreichs in Nordeuropa.