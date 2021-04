So nahm die Königsfamilie Abschied von Prinz Philip

Duke of Edinburgh

Die britische Königsfamilie hat sich am Samstag in der St-Georgs-Kapelle in Windsor zur Trauerfeier versammelt.

Der Herzog von Edinburgh war am 9. April auf Schloss Windsor nahe London gestorben. Er wurde 99 Jahre alt.

Bild 1 / 6 Legende: Die Queen in der König-Georg-VI.-Gedenkkapelle in Windsor. Keystone / Alastair Grant Bild 2 / 6 Legende: Herzogin Catherine trug Perlen der Queen, welche die Königin ihr für diesen Anlass geliehen hat. Keystone Bild 3 / 6 Legende: Prinz Charles läuft hinter dem Sarg seines Vaters. Keystone / Hannah McKay Bild 4 / 6 Legende: Die Trauerfeier in der St-Georgs-Kapelle. Keystone / Chris Jackson Bild 5 / 6 Legende: Der Trauerzug durch Windsor Castle. Keystone / Kristy Wigglesworth Bild 6 / 6 Legende: Die Brüder Prinz William und Harry im Trauerzug. Keystone / Hannah McKay

Queen Elizabeth II. wirkte gefasst, sie sass mit etwas Abstand zu ihren Kindern und Enkeln ganz vorn in der Kirche. Thronfolger Charles und Herzogin Kate, die Ehefrau von Prinz William, wirkten ergriffen.

Die 30 Trauergäste trugen schwarze Mund-Nase-Bedeckungen. Viele der weiblichen Gäste trugen schwarze Schleier – die Königin allerdings verzichtete darauf.

Philips letzte Ruhestätte wird mit der Queen sein

Der Sarg mit den sterblichen Überresten des Ehemanns der britischen Königin Elizabeth II. wurde in die königliche Gruft hinabgelassen. Die Gruft ist aber nicht die letzte Ruhestätte für Philip. Nach dem Tod der Queen wird der Prinzgemahl an die Seite seiner Frau umgebettet, für die ein Grab in der König-Georg-VI.-Gedenkkapelle vorgesehen ist. Dort ruhen die engsten Angehörigen der Königin: Ihr Vater Georg VI., ihre Mutter und ihre Schwester Margaret.

Legende: Prinz William (links) und Harry (rechts) während des Trauerzugs. Keystone

Harry und William vereint

Nach der Trauerfeier für ihren Grossvater haben sich die Brüder Prinz William (38) und Prinz Harry (36), denen schwere Differenzen nachgesagt werden, unterhalten. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Harry am Ausgang der Kapelle zunächst mit Williams Ehefrau Herzogin Kate (39) sprach. Als William hinzukam, schritten die drei gemeinsam über das Gelände.