Stau am Gotthard nimmt ab – in beiden Richtungen

Vor dem Nordportal des Gotthardtunnels stauen sich die Fahrzeuge aktuell auf rund zwei Kilometern. Am frühen Morgen waren es gar 14 Kilometer.

Die Wartezeit beträgt bis zu 20 Minuten.

Richtung Norden staut sich der Verkehr derzeit auf rund drei Kilometern.

Der Stau vor dem Gotthard Richtung Süden hat sich die ganze Nacht über nicht aufgelöst. In den frühen Morgenstunden wuchs die Kolonne in kurzer Zeit auf 14 Kilometer an. Das gab die TCS-Verkehrsinformation auf Twitter bekannt. Um 19 Uhr sind es noch rund zwei Kilometer.

Die Autofahrerinnen und -fahrer mussten vor der Tunnel-Durchfahrt maximal rund zwei Stunden und 20 Minuten lang warten. Bereits am Freitag war der Stau auf der Autobahn A2 bis zu zehn Kilometer lang gewesen. Am Freitagabend verkürzte sich die Kolonne dann auf rund drei Kilometer. Bis vor 6 Uhr am Samstag wuchs sie dann rasch wieder auf bis 14 Kilometer Länge an.

Im Verlauf des Morgens nahm auch der Rückreiseverkehr Richtung Norden stark zu. Die Staulänge betrug zwischenzeitlich zehn Kilometer. Gemäss der Tessiner Kantonspolizei staut sich der Verkehr vor dem Südportal des Gotthards aktuell auf drei Kilometern.

Auch an der Grenze hatte es Stau

Eine weitere Geduldsprobe für Reisende in Richtung Süden wartete vor Chiasso (TI) an der Grenze zu Italien. Die Tessiner Kantonspolizei meldete heute Vormittag zwischen Coldrerio und dem Grenzübergang einen Stau von fünf Kilometern Länge. Aktuell ist der Verkehr auf einer Länge von drei Kilometern überlastet, die Wartezeit beträgt gemäss TCS rund 30 Minuten.