Legende:

«Glück ist, am Bett meiner schlafenden Kinder zu sitzen und ihrem leisen Atem zu lauschen», sagt Twitter-Userin Cornelia Caviglia. «Ich schätze mich glücklich, in einem sicheren Land zu leben, ohne Krieg, ohne Mangel, so dass das Mittelmeer für meine Kinder einfach die Bedeutung von Ferien hat.»

Cornelia Caviglia (via Twitter)