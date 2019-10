Beim Gespräch mit Radio SRF sass Arndt Peltner im Büro seiner Frau in Downtown Los Angeles. Peltner lebt aber eigentlich in der Bay Area von San Francisco, rund 600 Kilometer nördlich von Los Angeles. «Wir leben in der Nachbarschaft des Silicon Valley, im Kalifornien des Jahres 2019 und sind von der Aussenwelt abgeschnitten. Das ist ein unhaltbarer Zustand», sagt er. Hauptgrund für die Stromabschaltung sei die veraltete Infrastruktur der Stromversorger, was auch massiv kritisiert werde. «Die USA sind nicht ‹first›, sondern ‹last›», so der Journalist. Längere Stromausfälle habe er schon in Somalia, Sudan oder Kongo erlebt – «jetzt muss ich damit umgehen, dass Ähnliches auch in Kalifornien geschieht.»