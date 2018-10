Legende: Video 1999 trat Aznavour am Paléo Festival in Nyon auf abspielen. Laufzeit 01:17 Minuten.

1999 trat Aznavour am Paléo Festival in Nyon auf

Der armenisch-französische Sänger und Schauspieler Charles Aznavour ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Das Französische Kulturministerium hat entsprechende Agenturmeldungen bestätigt.

Der Sänger mit armenischen Wurzeln wurde mit Liedern wie «La Bohème» und «Emmenez-moi» berühmt.

Aznavour hat weltweit fast 200 Millionen Platten verkauft und über 1300 Lieder produziert. Als Schauspieler wirkte er in zahlreichen Filmen mit, darunter auch «Die Blechtrommel» von Volker Schlöndorff von 1979. Er stand bis ins hohe Alter auf der Bühne. In einem Interview hatte er sich einmal gewünscht, zu seinem 100-jährigen Geburtstag als ältester Sänger aufzutreten.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Charles Aznavour ist tot Vom Quartier Latin in den Olymp des Chansons

Botschafter in der Schweiz

Seit 2009 fungierte Aznavour als armenischer Botschafter in der Schweiz. Sein Engagement im Kampf um die internationale Anerkennung der Gräueltaten an den Armeniern als Völkermord brachte ihm politische Ämter und Ehren ein. Er vertrat sein Land in der Genfer Niederlassung der Vereinten Nationen. Gestorben ist Aznavour laut seinen Sprechern in seinem Haus im südfranzösischen Alpilles.