Es war das leicht andere Rot der Verpackung, welches einen Hörer des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» stutzig machte. Deshalb schaute er sich den eben gekauften Sack Lindor-Kugeln etwas genauer an: «Ich stellte fest, dass die Kugeln in den USA hergestellt worden sind.»

Das komme ihm doch seltsam vor, erzählt er: «Schweizer Schokolade, die in den USA hergestellt wird, wo man Lindt und Sprüngli doch aus der Schweiz kennt.» Weshalb verkauft Otto’s Lindor-Kugeln aus den USA? Importiert der Schnäppchen-Händler US-Ware? Die Antwort der Medienstelle fällt knapp aus: «Es gehört zu unserer Unternehmensphilosophie, dass wir grundsätzlich keine Bezugsquellen bekannt geben.» Man wolle aber festhalten, «dass wir immer bestrebt sind, unseren Kunden den bestmöglichen Preis zu bieten.»

Legende: Eine bekannte Schweizer Schokolade aus den USA - das erstaunte den «Espresso»-Hörer nun doch. zvg

Günstigster Preis wichtiger als Herkunft

Als Warenpostenhändler erhalte man Angebote aus der ganzen Welt. «Wir beziehen unsere Artikel natürlich dort, wo sie am günstigsten sind», heisst es in der Stellungnahme weiter. Ist der günstigste Preis bei Otto’s also wichtiger als lange, unökologische Transportwege? Schliesslich wird dasselbe Produkt auch in der Schweiz produziert. Auf diese Nachfrage erhält «Espresso» vom Discounter keine Antwort mehr.

Discounter wie Otto’s gehören nicht zu den Handelspartnern von Lindt und Sprüngli, schreibt der Schokolade-Konzern aus Kilchberg: «Daher lässt sich auch die aktuelle Bezugsquelle von Otto für uns nicht nachvollziehen.» Die Handelspartner würden Produkte verkaufen, die in der Schweiz hergestellt worden seien, im Werk in Kilchberg. Es gebe lediglich einige Ausnahmen, beispielsweise bei gewissen Spezialitäten und saisonalen Geschenkartikeln.

Minimaler Geschmacksunterschied möglich

Schmecken denn Produkte von Lindt und Sprüngli, die im Ausland hergestellt werden anders? «Alle Zutaten werden nach unseren Spezifikationen eingekauft, die von unserem Team in der Schweiz festgelegt werden», schreibt die Medienstelle. Verarbeitung und Veredelung würden strengsten Schweizer Verfahren entsprechen. Rezept und Herstellung sind also weltweit identisch. Ausser in einem Punkt: «Die lokale Beschaffung von Milch kann zu einem minimen Geschmacksunterschied führen.»