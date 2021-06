Eigentlich sollte in der Schweiz seit dem 1. Januar 2021 die neue Drohnenregulierung der Europäischen Union gelten. Doch die Übernahme der EU-Regeln verzögert sich: National- und Ständerat haben einer Motion zugestimmt, die verlangt, dass Modellflugzeuge nicht gleich behandelt werden wie Drohnen. Die EU-Richtlinien machen zwischen den beiden Fluggeräten keine Unterscheidung. Insofern ist nun fraglich, ob die Schweiz die europäischen Regeln je übernehmen wird oder die eigenen Gesetze entsprechend anpassen muss. Vorläufig gilt hierzulande weiterhin das bestehende Recht. Wer mit seiner Drohne im europäischen Ausland filmen will, muss sich registrieren. Dies kann man beispielsweise bei der Österreichischen Gesellschaft für Zivilluftfahrt, Link öffnet in einem neuen Fenster.