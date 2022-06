Weite Teile Frankreichs sind von starken Unwettern heimgesucht worden.

Dabei ist bisher mindestens ein Mensch ums Leben gekommen und 15 weitere sind verletzt worden, wie französische Behörden mitteilten.

Im Süden des Landes richteten Hagelkörner, die grösser als Golfbälle waren, Schäden an.

Von den Unwettern waren 65 Departements betroffen und 15'000 Haushalte waren ohne Strom. Es sei «das erste Mal seit 20 Jahren», dass ein so grosser Teil des Territoriums gleichzeitig von Unwettern heimgesucht worden sei, so Innenminister Gérald Darmanin, der auch von Schäden an der Infrastruktur und in der Landwirtschaft berichtete. In einigen Gebieten wurden Windböen von über 100 km/h gemessen.

Wie die Stadtverwaltung im nordfranzösischen Rouen mitteilte, geriet dort eine Frau bei einer durch einen Sturm verursachten Sturzflut unter ein Auto und starb. Gemäss dem Innenminister wurden insgesamt 15 Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer.

In den südlichen Départements Landes und Gers richteten Hagelkörner, die grösser als Golfbälle waren, Schäden an Weinbergen an, wie Behördenvertreter und Winzer mitteilten.

Von den Schäden durch den Hagelsturm seien Zehntausende Hektar Land betroffen, teilte der Chef der Landwirtschaftsbehörde von Gers, Bernard Malabirade, mit. Die Winzerin Nelly Lacave im Département Landes sagte der Nachrichtenagentur AFP: «In den Weinbergen ist nichts mehr übrig, das Dach unseres landwirtschaftlichen Gebäudes sieht aus wie ein Schweizer Käse und am Haus gingen die Fensterscheiben zu Bruch.»

Im Département Loir-et-Cher im Zentrum des Landes mussten rund 30'000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die sich dort zum Pfingstzelten versammelt hatten, in aller Eile in Sicherheit gebracht werden. Zehntausend Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren seien im örtlichen Schloss untergekommen, sagte Pfadfinder-Sprecher Damien Tardy.

Zudem gibt es auch zahlreiche Meldungen von Zugpassagieren, wonach TGV und andere Züge nicht mehr weiterfahren konnten.