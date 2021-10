Massenvergiftung: 29 Tote in Russland durch gepanschten Alkohol

Bei einer Massenvergiftung durch gepanschten Alkohol im Süden Russlands sind 29 Personen gestorben.

Neun Verdächtige wurde wegen des Handels mit verunreinigtem Alkohol festgenommen.

Die Behörden der betroffenen Region Orenburg an der Grenze zu Kasachstan haben erstmals am 7. Oktober über die Vergiftung informiert. Die Opferzahl stieg seither stetig an. Die Zahl der Überlebenden liege bei 28.

Am Freitag war von 17 Toten die Rede gewesen. Gestorben seien nun weitere Menschen mit schweren Vergiftungserscheinungen, hiess es. Der zuständige Gouverneur kündigte grossflächige Kontrollen von Verkaufsstellen an: «Bis zum Abschluss der Ergebnisse kann Alkoholkonsum lebensgefährlich sein.» Mehr als 1200 Glas- und Plastikflaschen waren bereits beschlagnahmt worden.

Immer wieder Probleme mit gepanschtem Alkohol

Trinkalkohol darf in Russland nur mit offiziellen Kennnummern verkauft werden. Trotzdem kommt es immer wieder zu schweren Alkoholvergiftungen, weil Getränke bisweilen aus billigem, aber lebensgefährlichem Industriealkohol hergestellt werden.

Wegen des Handels mit dem gepanschtem und nicht zugelassenen Alkohol wurden neun Verdächtige festgenommen.