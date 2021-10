Tempo 30, Cannabis-Legalisierung oder die Covid-Zertifikatspflicht: Solche Themen mobilisieren auf der News-App und auf srf.ch die Community. Sie führen täglich zu bis zu mehreren Tausend Kommentaren, die unsere Redaktion vor der Aufschaltung täglich manuell auf die Einhaltung der SRF-Netiquette prüft.

Neu: Fokus auf ausgewählte Themen

Wir sind stets darum bemüht, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Debatten auf unseren Plattformen sach- und zielorientiert und konstruktiv im Ton sind. Deshalb haben wir laufend Ihre Verbesserungsvorschläge gesammelt, viele Diskussionen geführt und verschiedene Modelle geprüft. Der Ton auf vielen Online-Plattformen wird rauer, Hass im Netz nimmt zu. Hier wollen wir als Medienhaus Verantwortung übernehmen und einen Beitrag zu einer respektvollen Diskussionskultur leisten.

Wir wünschen uns einen konstruktiven Diskurs ohne Beleidigungen, ohne Hass, Diskriminierung und Falschinformation. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, uns auf ausgewählte Themen zu konzentrieren und nicht mehr alle Artikel zum Kommentieren freizugeben. Täglich wollen wir so 3 bis 5 Debatten lancieren, die unser Community-Team dafür umso enger begleiten kann. Auch unsere Fachredaktionen und Korrespondentinnen und Korrespondenten werden Ihre Fragen beantworten und auf Ihre Inputs eingehen.

00:35 Video Communityredaktor Marc Tschirren erklärt das neue Kommentarsystem Aus News-Clip vom 15.09.2021. abspielen

Feedbacks aus der Community fliessen in Berichterstattung ein

Wir möchten mit einer gezielten Moderation der Diskussion die Qualität der Community-Debatten erhöhen. Mit unserem neuen Kommentar-System möchten wir Ihnen Raum für nachhaltige Debatten bieten, in denen Sie gehört werden und in denen Sie und auch wir lernen können.

Ihre Inputs sind uns wichtig: Sie weisen uns auf Fehler hin, merken an, wenn wir in unserer Berichterstattung einen Aspekt vergessen haben, machen Themenvorschläge oder bringen Ihre Fachexpertise ein. Unser Ziel ist es, mit Ihnen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und im Austausch zu bleiben. Wir möchten Ihnen, liebe Userinnen und User, auf unseren Plattformen eine Stimme geben und Sie von Anfang an in unsere journalistische Arbeit mit einbeziehen. Wir wollen auch künftig die spannendsten Rückmeldungen und Diskussionsthemen in unsere Berichterstattung einfliessen lassen.

Debatten des Tages sind gekennzeichnet

Wie bis anhin können Sie mit Ihrem Login Kommentare verfassen. Wenn Sie lieber stille Mitleserin oder stiller Mitleser sein möchten, freuen wir uns, wenn Sie bei unseren Umfragen teilnehmen – sie werden weiterhin Bestandteil unserer Artikel sein. Die Funktion «Daumen hoch» erlaubt Ihnen weiterhin, Ihre Zustimmung für einen Beitrag auszudrücken.

Bitte denken Sie beim Kommentieren an unsere Netiquette, die Angriffe auf der persönlichen Ebene, Diskriminierung oder Unterstellungen nicht toleriert.

Wir freuen uns auf eine gehaltvolle Debatte und viel Austausch mit Ihnen!

00:26 Video Communityredaktorin Deborah Schlatter fasst zusammen Aus News-Clip vom 15.09.2021. abspielen