Himmel in Gelb und Rot

Jüngste Stürme in der Sahara-Wüste machen sich in diesen Tagen bis in die Schweiz bemerkbar: Eine Höhenströmung hat die feinsten Staubpartikel von Nordafrika bis nach Europa transportiert.

Eine riesige Wolke hat Anfang Woche Spanien überquert, in der Nacht auf Dienstag Frankreich erreicht und kurz darauf auch in der Schweiz erste Spuren hinterlassen: Zig Bilder von einem gelb bis rötlich schimmernden Himmel zeugen davon. Das Wetterphänomen dauert voraussichtlich bis Freitag.

Die eindrücklichsten Bilder aus Europa