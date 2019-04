Sie stehen nicht einmal auf dem Rasen und werden zum 2. Mal in Folge und zum 13. Mal in ihrer Geschichte Schweizer Meister: Die Berner Young Boys. Die Entscheidung fiel, weil Basel im St.-Jakob-Park gegen die Grasshoppers nur zu einem 0:0 kam. Nach dem Schlusspfiff gab es für die Berner denn auch kein Halten mehr. In der Lounge des Stadions wurde entsprechend gejubelt und gefeiert.

Die Young Boys erringen den Meistertitel also sieben Runden vor Schluss. Dennoch werden sie am Sonntag im Letzigrund gegen den FC Zürich ihr Spiel der 29. Runde austragen.