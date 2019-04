Basel kommt im Heimspiel gegen Schlusslicht GC nur zu einem torlosen Remis.

Das Resultat beschert den Young Boys noch vor deren Einsatz in der 29. Super-League-Runde den 2. Meistertitel in Folge.

Das Team von Trainer Marcel Koller hat 22 Punkte Rückstand – kann aber bis zum Meisterschaftsende noch maximal 21 Zähler holen.

Die Zürcher holen zum Einstand von Coach Uli Forte das 4. Remis in Serie, haben neu aber 7 Punkte Rückstand auf den Barrage-Platz.

Der langjährige Schweizer Dominator ist am Samstag im St. Jakob-Park gleich doppelt bestraft worden. Durch die bescheidene Nullnummer gegen die Grasshoppers musste der FC Basel die eh nur noch theoretische Jagd auf Spitzenreiter YB definitiv verloren geben.

Gelb-Schwarz ist mit seinem satten 22-Punkte-Polster nicht mehr einzuholen. Den erneuten Meistertitel durfte YB im Kollektiv vor dem Fernseher begehen – noch bevor am Sonntag die Partie im Letzigrund gegen den FC Zürich ansteht (live ab 15:40 Uhr, SRF zwei).

Nach dem Abpfiff in Basel brechen bei YB die Dämme , Link öffnet in einem neuen Fenster

Die Entscheidung in der 29. Runde: Das bedeutet Rekord in der Super League. Die Young Boys entrissen diese Bestmarke dem Vorgänger FCB. Bevor dieser als Branchenleader abgelöst wurde, hatte er am 28. April 2017 nach dem 30. Meisterschafts-Durchgang alles klar gemacht.

Basel macht nichts aus seinem Chancenplus

Die Spieler von Marcel Koller liessen nichts unversucht, um die Berner Meisterparty doch noch hinauszuzögern. Gegen ein limitiertes GC waren sie drückend überlegen, nach der Pause spielten sie den Widersacher phasenweise an die Wand. Ein Eckball-Verhältnis von 18:3 ist nur ein Beleg für den Einbahn-Fussball im St. Jakob-Park.

Doch die Platzherren scheiterten entweder am eigenen Unvermögen oder an Heinz Lindner zwischen den GC-Pfosten, der abermals als Bester seiner Elf herausragte. Letztmals entschärfte der 28-jährige Österreicher in der 95. Minute einen strammen Abschluss Valentin Stockers.

GC hält die Null – und ist dennoch Verlierer

Weiterhin schlingernde Zürcher verdienten sich so zum Einstand von Uli Forte an der Seitenlinie das nun 4. Unentschieden in Serie. Trotzdem sorgt primär das Parallelspiel in Luzern auch für eine bittere Note. Denn das neuntplatzierte Xamax kam in der Innerschweiz zu einem späten 1:0. Somit beträgt der Rückstand auf den Barrage-Platz bei 7 Partien nun bereits 7 Punkte.

Sendebezug: Radio SRF 3, Live-Einschaltungen, 13.04.2019 ab 19:00 Uhr