Starke Niederschläge haben im Tessin zu Überflutungen von Strassen und Unterführungen geführt.

Betroffen waren am Sonntag zunächst das Sopraceneri, dann auch der südliche Teil des Kantons.

Die Feuerwehr musste mehrmals ausrücken, um Keller auspumpen. Zudem kam es zu mehreren Erdrutschen.

Laut SRF Meteo fiel in der Magadinoebene seit gestern fast so viel Regen wie sonst im ganzen Monat Juni.

Auch am Montagabend werden im Tessin starke Regenfälle erwartet.

Überschwemmungen im Tessin am Wochenende

Die Kantonspolizei fordert die Bevölkerung deshalb dazu auf, das eigene Auto nur in dringenden Fällen zu benutzen und sich nicht in der Nähe von Wasserläufen oder Seen aufzuhalten.

Warnung für Sottoceneri und Bellinzona

Ebenfalls gefährlich seien Unterführungen. Diese könnten sich rasch mit Wasser füllen, hält die Tessiner Kantonspolizei in einer am Montagmittag verschickten Mitteilung fest. Auch vor umstürzenden Bäumen wird gewarnt.

Die Unwetterwarnung gilt insbesondere für die Täler des Sottoceneri und der Region Bellinzona.