Beim Interview, das ich mit Ueli Steck vor seiner letzten Expedition führte, habe ich ihn sehr nachdenklich erlebt, was sein Draufgängertum angeht. Ich hatte den Eindruck, er wisse eigentlich, dass er etwas ändern müsste, trotzdem war er noch nicht so weit, es tatsächlich zu tun. Er sagte in dem Interview auch, angesichts der vielen Rekorde, die er gebrochen habe, kämpfe er wohl nicht gegen den Berg, sondern gegen seine eigenen Zweifel. Ueli Steck sass in einem Dilemma fest: Er musste die Rekorde immer höher schrauben, damit er eine Antwort auf die Frage erhielt, wie gut und wie leistungsfähig er war. Das Problem dabei ist: Man kommt nie an, es gibt immer eine neue Herausforderung. Ihn beschäftigte zuletzt auch das Risiko der eigenen Psyche: Steck sagte, vor drei Jahren sei in der Annapurna-Südwand etwas mit ihm passiert: Es sei ein Schalter umgelegt worden und er habe die Wand hoch wollen, koste es, was es wolle – auch wenn er dabei sterbe. Das hat ihn beschäftigt und verstört – und ihn dazu veranlasst, den Kompass neu ausrichten zu wollen. Er wollte dem Teufelskreis aus immer neuen Herausforderungen und grösseren Risiken entkommen, kannte die Antwort aber noch nicht, was für ihn eine Alternative wäre.