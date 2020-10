Roman Hegglin, Geschäftsleiter der Schwulenorganisation Pink Cross, ist erfreut über die Aussage des Papstes. «Er hat sich sehr klar für die eingetragene Partnerschaft und damit auch für unsere Liebe ausgesprochen.»

Überrascht hat Hegglin die Wortmeldung des Papstes nicht – denn schon schon als Erzbischof von Buenos Aires habe Jorge Mario Bergoglio vergleichbare Äusserungen gemacht. «Wenn er so etwas als Papst sagt, hat es aber viel grössere Wirkung – auch in Ländern, die noch nicht so weit sind.»

Und auch wenn das Interview des Papstes konkret nichts ändert: Für homosexuelle Gläubige sei es ungemein wichtig zu hören, dass es okay sei, wie man sein Leben lebe und auch nichts verstecken müsse.

«Es ist aber nicht das Ende der Fahnenstange», sagt Hegglin. Denn in der heutigen Zeit würde Pink Cross erwarten, dass der Papst nicht nur für die eingetragene Partnerschaft, sondern auch für die «Ehe für alle» einstehe.