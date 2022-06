Am Donnerstag, 2. Juni 2022, überträgt SRF 1 ab 11:00 Uhr in einer G&G-Sondersendung mit Andreas C. Englert und Daniel Fohrler die Trooping the Colour Parade – live aus London.

Am Sonntag, 5. Juni 2022, bringt G&G auf SRF 1 ein Best of Trooping the Colour und schaut auf die viertägige 70-Jahr-Queen-Feier zurück.