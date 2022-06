In London haben die viertägigen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen mit der traditionellen Parade «Trooping the Colour» begonnen. Die Militärparade findet seit 1748 als Geburtstagsparade für das Staatsoberhaupt statt. Dabei marschiert die sogenannte Household Division auf, die königliche Leibgarde.

Jedes Jahr werden bei der Militärparade «Trooping the Colour» die Farben – die «Colours» – eines der Regimenter paradiert, daher der Name. In diesem Jahr steht das erste Bataillon der Irish Guards im Mittelpunkt.

01:51 Video Geburtstagsparade «Trooping the Colour» (unkomm.) Aus News-Clip vom 02.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Thronfolger Prinz Charles nahm in Vertretung seiner 96-jährigen Mutter die Militärschau auf dem Gelände Horse Guards Parade ab. Mit dabei waren zudem sein Sohn Prinz William und seine Schwester Prinzessin Anne.

Legende: Prinz Charles. Reuters

Zu Ehren der Königin marschierten mehr als 1200 Armeeangehörige in roten Galauniformen und den berühmten Bärenfellmützen, sowie hunderte Musikerinnen und Musiker auf.

Queen Elizabeth II. verfolgte das Spektakel im nahe gelegenen Buckingham-Palast und nahm den Gruss der Militärparade vom Balkon aus entgegen. Sie zeigte sich in einem taubenblauen Mantel. Neben ihr salutierte ihr Cousin Herzog Edward von Kent in roter Galauniform.

Legende: Queen mit Cousin Herzog Edward. Keystone

Weitere Mitglieder der Royals legten die kurze Strecke vom Stadtschloss zum Buckingham-Palast mit Kutschen zurück, darunter die Ehefrauen von Charles und William, Herzogin Camilla und Herzogin Kate.

Auch mehrere Urenkel der Queen fuhren in Kutschen und grüssten die Menschen, die vor dem Palast die 96 Jahre alte Monarchin feiern. Darunter Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte.

Später zeigte sich die Queen erneut auf dem Balkon, dann in Begleitung zahlreicher Familienmitglieder. So standen etwa ihr ältester Sohn Prinz Charles sowie ihr Enkel Prinz William an ihrer Seite.

Dutzende Maschinen der britischen Luftwaffe ehrten die Queen mit einem Formationsflug von mehr als 70 Flugzeugen und Helikoptern über dem Buckingham-Palast.

Die Königin beobachtete das Spektakel vom Balkon aus. Prinz Louis (4), jüngster Sohn von William und Herzogin Kate, machte Grimassen und hielt sich beim lautstarken «Flypast» der Royal Air Force die Ohren zu.

Bereits Stunden bevor die Feierlichkeiten losgegangen sind, strömten viele Menschen an die Prachtstrasse «The Mall», die zum Buckingham Palast führt.

Noch bis Sonntag herrscht im Vereinigten Königreich der royale Ausnahmezustand. Landesweit feiern Millionen Menschen bei Strassenfesten ihre Königin. Damit die Menschen ihre Königin gebührend feiern können, gibt es einmalig einen weiteren arbeitsfreien Feiertag. Zudem dürfen Pubs deutlich länger öffnen.

Die Queen dankte ihren Landsleuten vorab für die Feier. «Ich weiss, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden», hiess es in einer Grussbotschaft. Elizabeth ist seit dem Tod ihres Vaters König Georg VI. am 6. Februar 1952 britische Königin.