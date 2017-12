Wer feiert unter dem Weihnachtsbaum, wer geht lieber in den Urlaub und wer muss zum Afternoon Tea? So feiern drei Königshäuser Weihnachten.

Die norwegischen Royals

Die Königsfamilie feiert dieses Jahr getrennt Weihnachten. König Harald und Königin Sonja verbringen die Tage auf ihrem privaten Winter-Landsitz. Der Kronprinz Haakon, seine Frau Mette-Marit und die Kinder feiern dieses Jahr mit Mette-Marits Familie Weihnachten. Vorher besuchen sie noch eine Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige.

Die dänischen Royals

Königin Margrethe und ihr Mann, Prinz Henrik, feiern dieses Jahr allein. Sie verbringen die Tage auf Schloss Marselisborg in Arhaus. Die Kinder der königlichen Familie verbringen die Weihnachtstage im Ausland.

Die britischen Royals

Es ist Tradition, dass die ganze Familie auf dem ostenglischen Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk Weihnachten feiert. Alle treffen sich am 24. Dezember zum Afternoon Tea bei der Queen. Am 25. Dezember besuchen sie den Gottesdienst in Sandringham. Nachdem ist die Fernseh-Weihnachtsansprache der Queen eine weitere Tradition, welche auf dem Programm steht.