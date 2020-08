Die Hitze hatte die Schweiz im Griff. In Sitten, Chur und Neuenburg wurden am Nachmittag Jahreshöchstwerte gemessen.

Der August ist in diesem Jahr heiss – und auch in dieser Woche ist die Hitze ein Thema. Bereits am Donnerstag stieg die Temperatur in Genf auf 34.2 Grad, in Basel waren es 33.6 Grad und in Sitten 33.2 Grad.

An diesem Freitag war es wie erwartet noch heisser: Der höchste Wert wurde am frühen Nachmittag mit 36 Grad in Sitten gemessen – der Jahreshöchstwert für die Stadt. Ebenfalls neue lokale Jahreshöchstwerte gab es im St. Galler Rheintal. Dort lag die Temperatur am Nachmittag stellenweise bei 34 Grad. Neue Jahreshöchstwerte gab es aber auch in Chur, Nyon und in Neuenburg. An diesen Orten wurde der Wert von 34 Grad überall übertroffen.

Im Juli 36.5 Grad in Basel

Der bisherige Jahreshöchstwert datiert vom 31. Juli mit 36.5 Grad in Basel. Im untersten Aaretal gab es damals ebenfalls Temperaturen von mehr als 36 Grad.

Am Samstag erreicht die Schweiz aus Westen eine Kaltfront. Sie bringt örtlich kräftige Gewitter und Sturmböen. Danach liegen die Temperaturen deutlich tiefer. In der kommenden Woche dürften kaum mehr 30 Grad erreicht werden. In seltenen Fällen sind 30 Grad auch im September noch möglich, ähnliche Temperaturen wie am Freitag wird es aber im September wohl nicht mehr geben. Damit könnte dieser Freitag der letzte Hitzetag des Jahres bleiben.