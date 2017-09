Polizei hält Sarkozy fest

Aus 10vor10 vom 1.7.2014

Das gab es in noch nie in der französischen Republik. Ein Ex-Präsident wird in Polizeigewahrsam genommen. Nicolas Sarkozy wird seit heute früh von der Polizei festgehalten, weil er versucht haben soll, einen Richter zu bestechen. Die Angelegenheit steht im Zusammenhang mit der sogenannten Bettencourt-Affäre. «10vor10» fragt beim SRF-Korrespondenten Michael Gerber in Paris nach, ob diese Festnahme Teil einer Intrige ist.