Die Rapperin Loredana Zefi, welche ein Walliser Ehepaar um 700'000 Franken gebracht haben soll, hat an einer Medienkonferenz in Pristina alle Vorwürfe bestritten.

Die 23-Jährige sagte, dass sie kein Geld erpresst habe. Man habe ihr das Geld freiwillig gegeben.

Eigene Familienmitglieder seien in den Fall involviert gewesen – deshalb wollte die selbsternannte Bloggerin gemäss eigenen Aussagen helfen.

Die «ganze Sache» sei seit 2016 am Laufen gewesen, sagte Loredana Zefi vor den Medien. «Ich wusste nichts davon.» Im vergangenen Jahr hätte «diese Sache» mit den Geschädigten abgeschlossen werden sollen. «Als ich das erfuhr, wollte ich helfen. »

Und weiter: «Wenn's um meine Familie geht, dann kenne ich gar nichts mehr, ich kenne weder meine Musik, den Ruhm, das Geld – ich kenne gar nichts mehr. Ich habe tatsächlich alles aufs Spiel gesetzt, meinen Ruf, meine Musik, mein Leben – für meine Familie.»

Ein drammatischer Auftritt mit schwarzer XL-Sonnenbrille. Dass Loredana, die in der Schweiz unter Betrugsverdacht steht, einfach so in den Kosovo reisen kann, überrascht wohl viele Nicht-Juristen. Zefi begründet ihre Reise nach Albanien mit einem Videodreh. Als Beweis postete die Rapperin eine Making-off-Szene auf Instagram.

In Luzern festgenommen

Der Rapperin und Influencerin wird vorgeworfen, zusammen mit ihrem Bruder ein Walliser Ehepaar um 700'000 Franken gebracht zu haben. Der Bruder wollte angeblich das Geld für eine dringende Operation seiner Mutter, sagte das Opfer gegenüber SRF. Zefi soll sich als «Anna Landmann», eine uneheliche Tochter des Zürcher Milieu-Anwalts Valentin Landmann, ausgegeben haben.

Die Schweizerin mit albanischen Wurzeln wurde am Dienstagabend in Luzern festgenommen. In ihrer Wohnung wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Nach der Befragung wurde sie wieder auf freien Fuss gesetzt. Gemäss Luzerner Behörden sind aber noch weitere Befragungen geplant. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen Verdachts auf Betrug, Erpressung, Nötigung und Drohung ein. Für Zefi gilt die Unschuldsvermutung.

Kritik aus dem Netz

Mit Hits wie «Sonnenbrille», «Bonnie and Clyde» oder «Romeo & Juliet» feiert Loredana vor allem im Internet Erfolge. Auf Instagram folgen ihr 1.3 Millionen Personen. Ihre Clips auf Youtube werden millionenfach angeklickt. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe überschütten sie die Fans dort aber mit Kritik und Häme.

Ein Auftritt in der Schweiz ist für Juli am Openair Frauenfeld geplant. Dort soll sie mit ihrem Mann Mozzik auftreten. Das Openair hält bisher trotz der Vorwürfe am Engagement der Rapperin fest.