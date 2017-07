Auf der Ferieninsel Kos hat um 01.31 Uhr (Ortszeit) die Erde gebebt.

Laut den europäischen und amerikanischen Erdbebenwarten hatte das Beben eine Stärke von 6,7 auf der Richterskala.

Zwei Feriengäste aus der Türkei und Schweden wurden vermutlich durch eine einstürzende Mauer einer Bar getötet.

Rund 120 weitere Menschen wurden in dem belebten Viertel der Stadt Kos verletzt. Darunter mindestens eine Schweizer Touristin.

Das Epizentrum des Seebebens lag 10 Kilometer südöstlich der türkischen Stadt Bodrum und 16 Kilometer östlich von Kos – in etwa zwölf Kilometern Tiefe.

Im Inselhauptort Kos sind während des Bebens in der Altstadt Dächer und Burgmauern eingestürzt. Laut dem Gouverneur sind die beiden Todesopfer aus der Türkei und Schweden von einstürzenden Wandteilen in einer Bar getroffen worden. Die Todesopfer waren laut SDA 39 und 27 Jahre alt.

« Wir haben zwei Tote. » Dimitris Giannaris

Chef der Feuerwehr von Kos

Zum Zeitpunkt des Bebens waren die Bars am Hauptplatz in dem belebten Viertel voller Menschen.

Auch Schweizer Touristin verletzt

Das Spital von Kos hat laut dessen Leiter zunächst mehr als 100 Menschen aufgenommen. 78 Menschen seien nach der Behandlung nach Hause geschickt worden. Die anderen hätten leichte Verletzungen und blieben zur Beobachtung im Spital.

Fünf Schwerverletzte wurden laut Angaben von Diplomaten in ein Spital in Heraklion auf Kreta gebracht.

Unter den leicht Verletzten ist auch eine Schweizer Touristin. Dies bestätigt der Reiseanbieter Hotelplan Suisse gegenüber SRF News. Momentan befinden sich 379 Reisegäste von Hotelplan auf Kos und sechs im türkischen Bodrum.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) teilt mit, die Schweizer Vertretung in Athen stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort. Es liefen Abklärungen, ob Schweizer Staatsangehörige vom Ereignis betroffen seien.

Augenzeugenbilder aus Kos

Ferien kostenlos umbuchen oder annullieren

Die lokalen Vertreter auf Kos und Bodrum kontaktieren ihre Kunden vor Ort und klären ab, ob sie frühzeitig nach Hause reisen wollen. Wer eine Pauschalreise oder ein Hotel auf Kos oder in Bodrum mit Abreise bis und mit Montag gebucht hat, kann ab sofort die Ferien kostenlos umbuchen oder annullieren.

Griechische Medien berichten zudem, ein Tourist sei verletzt worden, als er während des Bebens in Panik geriet und von seinem Balkon im ersten Stock eines Hotels sprang. Aus welchem Land der Urlauber stammt, ist derzeit nicht bekannt.

Tsunami überschwemmt Hafenviertel

Nach dem Seebeben ist der Yachthafen von einer kleinen Tsunami-Welle getroffen worden. Das Hafenviertel wurde überschwemmt. Die Quaimauer hat tiefe Risse.

Die Sachschäden auf Kos seien enorm, zitiert die Nachrichtenagentur ANA den Bürgermeister von Kos, Giorgios Kyritsis. Der Hafen von Kos ist derzeit geschlossen. Auch der Fährverkehr nach Kos ist vorübergehend eingestellt.

Aus Athen sind Rettungsmannschaften mit zwei Helikoptern und einem Flugzeug nach Kos geschickt worden. In der Region leben rund eine Million Menschen, in der die Erschütterungen zu spüren waren.

Auf der griechischen Insel Rhodos war das Erdbeben ebenfalls zu spüren. Laut der dortigen Polizei gab es aber keine Opfer oder grössere Schäden. Die Erdbebenwarte in der griechischen Hauptstadt Athen gab die Stärke des Bebens mit 6 an.

Verletzte auch in der Türkei

In der türkischen Stadt Bodrum haben sich ebenfalls rund 80 Personen leichte Verletzungen zugezogen. Laut einem Fernsehsender haben sich die meisten von ihnen bei Sprüngen aus Fenstern und von Balkonen verletzt. Sie wurden aus Sicherheitsgründen im Garten des Spitals versorgt. Am Spitalgebäude sind durch das Beben Schäden an der Decke entstanden.