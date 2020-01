Eine 2016 publizierte Studie verglich die Kosten der Monarchien pro Steuerzahlenden. Demnach waren die Kosten in Norwegen (9.70 Euro) am höchsten. Darauf folgte Belgien (3.15 Euro), Niederlande (2.40 Euro), Dänemark (2.30 Euro) und Schweden (1.30 Euro). Am Schluss folgten das Vereinigte Königreich (0.70 Euro) und Spanien (0.16 Euro).

Gemäss einer Statistik soll das britische Königshaus jedoch auch 1.8 Milliarden Pfund pro Jahr im Tourismus generieren.