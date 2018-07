Kroatien entscheidet den WM-Halbfinal für sich und schiesst England aus dem Turnier.

Während die Kroaten den historischen Sieg feiern, sind die Träume der «Three Lions» zerstört.

«Football is not coming home»: Eine anfängliche Welle der Euphorie ist bei den rund 30'000 England-Fans im Londoner Hyde Park am Mittwochabend in grenzenlose Trauer umgeschlagen. Nach der Niederlage im WM-Halbfinal gegen Kroatien trotz früher Führung (1:2 nach Verlängerung) flossen bei vielen Fans Tränen der Enttäuschung.

Bei einem Grossteil der Anhänger machte sich aber auch Stolz breit. Viele Fans applaudierten der Mannschaft, traten dann aber doch mit enttäuschten Gesichtern den Heimweg an.

Prinz William: «Ihr solltet den Kopf hochhalten»

Der britische «Telegraph» schreibt zur Niederlage: «Kummer total, als Mario Mandzukic in der Verlängerung trifft und unsere tapferen Three Lions versenkt». «The Sun» findet wenigstens tröstende Worte: «Ihr habt uns stolz gemacht. England raus aus der WM, als später Sieger Kroatien der Nation das Herz bricht.»

Diesmal sollte es nicht sein, aber es war eine grossartige Reise, die das Land stolz gemacht hat.

Aufmunternde Worte kamen auch von Prinz William: «Ich weiss, wie enttäuscht die Mannschaft gerade sein muss, aber ich könnte nicht stolzer auf dieses Team sein, ihr solltet den Kopf hoch halten. Ihr hattet eine unglaubliche WM, habt Geschichte geschrieben und uns Fans etwas gegeben, an das wir glauben konnten», schrieb der 36-Jährige bei Twitter.

Premierministerin Theresa May liess verlauten: «Diesmal sollte es nicht sein, aber es war eine grossartige Reise, die das Land stolz gemacht hat. Wir werden am Samstag die Flagge hissen.»

«Ein Irrenhaus auf den Strassen»

In Zagreb hingegen gab es Freudenschreie, Umarmungen, Feuerwerk und bengalische Fackeln. Nach der Führung in der Nachspielzeit, spätestens aber nach dem Schlusspfiff gab es für die Fans kein Halten mehr. Besonders in der Hauptstadt Zagreb begann mit dem Einzug ins WM-Finale eine riesige Party.

Die auflagenstärkste kroatische Boulevardzeitung «24sata» schreibt zum historischen Sieg: «Ein Irrenhaus auf den Strassen – ganz Kroatien glüht».

Der Jubel ging bis über die Landesgrenzen hinaus: Auch in Schweizer Städten wurde gefeiert. Fans fanden zu spontanen Autokorsos zusammen und feierten ihre Mannschaft bis in die frühen Morgenstunden.

Am Sonntag trifft Kroatien in Moskau auf Frankreich und will zum ersten Mal in seiner Geschichte den Goldpokal nach Hause holen.