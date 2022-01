Ein Gericht hat am Montag dem Einspruch des serbischen Tennisprofis Novak Djokovic gegen die Annullierung seines Visums stattgegeben.

Die australische Regierung kann aber gegen den Entscheid weiterhin das Veto einlegen und den Serben trotzdem ausweisen.

Das Einwanderungsministerium hat bestätigt, dass Einwanderungsminister Alex Hawke weiterhin das Recht habe, Djokovics Visum erneut zu annullieren. Die Angelegenheit werde derzeit geprüft.

Djokovic darf sich derzeit in Melbourne frei bewegen. Er hat trainiert und sich über Twitter gemeldet.

Novak Djokovic hat im juristischen Tauziehen um seine Einreise in Australien einen ersten Sieg errungen. Ein Gericht in Melbourne entschied zugunsten des 34 Jahre alten Tennisstars und ordnete Djokovics Freilassung aus der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige an.

Djokovic meldet sich auf Twitter – kein Auftritt an Medientermin Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Familie Djokovic bei der Medienkonferenz in Belgrad. Keystone Novak Djokovic hat sich kurz nach 14:15 Uhr (MEZ) erstmals wieder auf Twitter gemeldet: «Ich bin froh und dankbar, dass der Richter die Annullierung meines Visums aufgehoben hat. Ich will bleiben und versuchen am Australian Open zu spielen.» Dazu hat er ein Foto gestellt, das ihn offenbar mit seinem Team beim Training in der Rod Laver Arena zeigt. «Das ist es, worauf ich fokussiert bleibe. Ich bin hierhergeflogen, um bei einem der bedeutendsten Events, den wir haben, und vor den tollen Fans zu spielen.» Bei der um 14 Uhr abgehaltenen Pressekonferenz seiner Familie in Belgrad, wurde er entgegen einer Ankündigung nicht zugeschaltet. Die Familie feierte dort mit überschwänglichen Worten Novaks Sieg vor Gericht: «Die Entscheidung des Richters in Australien ist der grösste Sieg seiner Karriere», sagte seine Mutter. Bei der ersten kritischen Frage – ein Reporter fragte in Englisch, ob es stimme, dass Novak Djokovic in den Tagen nach seiner nun für die Ausnahmebewilligung angeführten Coronainfektion vom 16. Dezember öffentlich Auftritte absolvierte – wurde die Medienkonferenz beendet.

01:08 Video Hier bricht Familie Djokovic die Pressekonferenz ab Aus SRF News vom 10.01.2022. abspielen

Djokovics Anwälte waren gegen die Annullierung seines Visums durch die Grenzschutzbehörden nach der Ankunft des Serben am Mittwoch vorgegangen. Der Entscheid des Gerichts im Sinne von Djokovic garantiert ihm allerdings nicht die Teilnahme am Turnier. Das letzte Wort hat die Regierung, sie kann jedem und jeder die Einreise ohne Angabe von Gründen verweigern. Australien hat sehr strenge Regeln im Kampf gegen die Pandemie und lässt im Prinzip nur geimpfte Personen ohne Quarantäne über die Grenze.

Audio Zur Causa Djokovic: «Ein neuerlicher Visums-Entzug käme einer Fehde gleich» 03:40 min abspielen. Laufzeit 03:40 Minuten.

Einwanderungsminister Alex Hawke kann auch in den nächsten Tagen noch von seinem persönlichen Recht Gebrauch machen, das Visum des serbischen Tennisstars doch wieder aufzuheben. «Der Minister prüft derzeit die Angelegenheit und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen», sagte eine Sprecherin der Behörde am Montagabend Ortszeit.

Die Regierung hatte zuerst vier Stunden Zeit, zu entscheiden, ob Djokovic in Abschiebungshaft bleiben muss. Diese Frist liess die Regierung verstreichen. Damit darf sich Djokovic erst einmal frei in Melbourne bewegen.

Positiv am 16. Dezember

Djokovics Anwälte hatten sich in ihrer Berufung darauf gestützt, dass ihrem Mandanten eine Ausnahmegenehmigung von zwei unabhängigen medizinischen Gremien genehmigt worden war. Der laut Gerichtsakten ungeimpfte Djokovic sei am 16. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden und habe «absolut alles getan», was er für die Einreise nach Australien für erforderlich hielt.

Djokovic in Australien

Bild 1 / 9 Legende: Am 4. Januar teilt Novak Djokovic mit, dass er nach Australien reist – mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung für Ungeimpfte will die Nummer 1 der Welt an den Australian Open teilnehmen (Start: 17. Januar). Twitter/DjokerNole Bild 2 / 9 Legende: Bei der Einreise am Mittwochabend, 5. Januar dann die Überraschung: Djokovic darf nicht ins Land. Er habe die nötigen Dokumente nicht. Er wird in der Nacht auf Donnerstag in ein Hotel für Ausreisepflichtige gebracht. Keystone Bild 3 / 9 Legende: 6. Januar: Novak Djokovic erhält einen Aufschub beim Kampf gegen die drohende Abschiebung aus Down Under. Eine endgültige Entscheidung soll nicht vor einer für Montag angesetzten Gerichtsverhandlung fallen. Das sagt ein Regierungsanwalt am Donnerstag. Seine Fans warten vor dem Hotel, in dem sich Djokovic befindet. Keystone Bild 4 / 9 Legende: Die Affäre Djokovic führt zu zahlreichen Reaktionen. So sagt etwa Rafael Nadal: «Er hat seine eigene Entscheidung getroffen. Jeder ist frei, seine eigene Entscheidung zu treffen, aber das hat Konsequenzen.» Die Welt habe genug gelitten. Viele Leute seien gestorben. «Lasst euch impfen», so der Spanier. Keystone Bild 5 / 9 Legende: Unterstützung gibt es für Djokovic ausgerechnet von Nick Kyrgios – obwohl sich die beiden eigentlich nicht besonders verstehen: «Wie wir mit diesem Fall um Djokovic umgehen, ist schlecht», schreibt der Australier auf Twitter. «Am Ende des Tages ist er auch nur ein Mensch. Macht es besser.» Keystone Bild 6 / 9 Legende: 7. Januar: Djokovic äussert sich zum ersten Mal seit seiner gescheiterten Einreise auf Instagram. «Ich bin froh um die anhaltende Unterstützung. Ich fühle das sehr und bin unglaublich dankbar dafür.» Keystone Bild 7 / 9 Legende: Samstag, 8. Januar: Nach Angaben seiner Anwälte war Tennisstar Novak Djokovic am 16. Dezember 2021 zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden. In diesem Fall soll eine Impfung keine Voraussetzung mehr für eine Einreise und für das Bestreiten des Australian Open in Melbourne sein, so sein Team. Keystone Bild 8 / 9 Legende: Stimmt das? Der australische Gesundheitsminister Greg Hunt erklärt diese Woche, dass eine Infektion nicht für eine Ausnahmebewilligung ausreiche. Personen, die in den letzten sechs Monaten Covid hatten, «gelten nicht als vollständig geimpft». Keystone Bild 9 / 9 Legende: 10. Januar: Novak Djokovic hat mit seinem Einspruch gegen die verweigerte Einreise nach Australien Erfolg. Er kann sich wieder frei bewegen und trainiert mit seinem Team im Rod Laver Stadion, wie das Bild von seinem Twitteraccount zeigt. Die australische Regierung prüft derweil eine erneute Aufhebung von Djokovics Visum. Twitter

Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass der serbische Tennisstar am 16. Dezember 2021 zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden sein soll. Deshalb soll der 20-malige Grand-Slam-Sieger am 30. Dezember vom medizinischen Chef des australischen Tennisverbands eine Ausnahmegenehmigung zur Einreise erhalten haben.

00:24 Video Auf den Strassen in Melbourne feiern Djokovic-Fans den Entscheid Aus News-Clip vom 10.01.2022. abspielen

Laut den Gerichtsdokumenten soll Novak Djokovic zudem in der Befragung durch einen Beamten des australischen Grenzschutzes angegeben haben, «nicht gegen Covid-19 geimpft» zu sein. Djokovic hatte um seinen Impfstatus seit Monaten ein Geheimnis gemacht.