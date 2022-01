Bild 9 / 9

Legende: Ein Gericht in Melbourne will am Montagvormittag 10 Uhr (0 Uhr MEZ) darüber entscheiden, ob Djokovic das Land verlassen muss oder doch bleiben und an den am 17. Januar beginnenden Australian Open teilnehmen darf. Dort würde er als Titelverteidiger an den Start gehen. Keystone