Klima-Aktivisten blockieren Kreuzfahrtschiff in Kiel

Klima-Aktivisten haben im deutschen Hafen von Kiel ein Kreuzfahrtschiff blockiert und stundenlang an der Abfahrt gehindert.

Die Aktivisten näherten sich am Sonntag mit Booten der am Ostseekai festgemachten «Zuiderdam».

Die Polizei nahm 46 Menschen in Gewahrsam.

Einige der Aktivisten kletterten auf den Bug und die Festmacherleinen des Schiffes. Andere erklommen einen Baustellenkran, der sich auf dem Gelände des Kais befand.

Höhenretter kamen zum Einsatz

«Polizeikräfte aus ganz Schleswig-Holstein, Feuerwehr und Rettungskräfte sowie die Bundespolizei wurden alarmiert und zum Einsatzort entsandt», erklärte die Polizeidirektion Kiel.

46 Aktivisten wurden demnach zwischenzeitlich in Gewahrsam genommen, unter ihnen zwei, die von Höhenrettern von Bundespolizei und Feuerwehr von dem Kran abgeseilt worden waren.

Bild 1 / 5 Legende: Im norddeutschen Kiel hat die Polizei am Pfingstsonntag Dutzende Klima-Aktivisten in Gewahrsam genommen. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Die Aktivisten hatten stundenlang ein Kreuzfahrtschiff blockiert und an der Abfahrt in Richtung Kopenhagen gehindert. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Einige der Aktivisten kletterten auf den Bug und die Festmacherleinen des Schiffes. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Die Aktivisten näherten sich dem Kreuzfahrtschiff «Zuiderdam» mit Schlauchbooten und brachten ein Transparent an. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Gegen die Aktivisten wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Nötigung, des Widerstandes und des Hausfriedensbruchs eingeleitet. Keystone

Das Kreuzfahrtschiff legte schliesslich um 21.50 Uhr mit knapp sechsstündiger Verspätung ab und machte sich auf die Fahrt nach Kopenhagen. Begleitet wurde die «Zuiderdam» zunächst von mehreren Booten der Wasserschutzpolizei.

Strafverfahren eingeleitet

Die Aktivisten wurden im Verlauf der Nacht wieder freigelassen. Weil zwölf von ihnen dann aber einem Platzverweis nicht nachgekommen seien, seien diese erneut in Gewahrsam genommen worden, erklärte die Polizei. Gegen die Aktivisten wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Nötigung, des Widerstandes und des Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Kreuzfahrtschiffe sind Umweltschützern wegen der Luftverschmutzung und dem hohen Energieverbrauch schon seit Langem ein Dorn im Auge. Zudem bemängeln die Aktivisten die Arbeitsbedingungen an Bord. Viele Menschen auf Kreuzfahrtschiffen müssten für 2 Euro in der Stunde arbeiten. Und: «Kreuzfahrtschiffe tragen zur Erhitzung des Planeten bei – durch Russpartikel, die sich auf Eisbergen in der Arktis absetzen, schmilzt das Eis dort noch schneller.»