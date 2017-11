Japan, das einst als Raucherparadies galt, ist in den vergangenen Jahren stärker gegen das Qualmen vorgegangen. So diskutiert man über ein Rauchverbot in nahezu allen öffentlichen Räumen, das bis zu dem olympischen Spielen in Tokio 2020 eingeführt werden soll, und hat seine Raucherquote in diesem Jahr erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen unter 20 Prozent gesenkt. Trotzdem sterben in Japan jährlich rund 161'000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.