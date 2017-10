SRF News: Laut einer Studie der WHO nimmt die Zahl übergewichtiger Jugendlicher weltweit zu. Wie sieht es in der Schweiz aus?

Bettina Isenschmid, Psychiaterin: Wir können vorsichtig von einer Stabilisierung sprechen. Was uns allerdings Sorgen bereitet ist, dass es bestimmte Risikogruppen gibt, in denen die Zahl nach wie vor ansteigt.



Was macht diese Risikogruppen aus?

Man kann weltweit beobachten, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien und bildungsfernen Schichten ein höheres Risiko haben, übergewichtig zu werden. In der Schweiz sind zudem Familien mit Migrationshintergrund besonders stark betroffen

– insbesondere von Adipositas.



Was trägt zur Stabilisierung der Zahlen bei?

Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass sich die Früherkennung von Übergewicht heute besser funktioniert als noch vor einigen Jahren. Adipositas wurde als Krankheit erkannt. Die Exponenten im Gesundheitswesen sind besser darauf sensibilisiert. Zudem wurden die Therapiekonzepte verbessert und das Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung hat zugenommen.



Ein Lagerleiter berichtet davon, dass es schwierig sei, die Finanzierung für ein längerfristiges Abnehme-Programm sicherzustellen. Wie

kann das sein?

Das ist ein Problem. Wir vom Fachverband Adipositas im Kindes und Jugendalter AKJ haben mit den Krankenversicherungen und dem Bundesamt für Gesundheit ein längerfristiges Behandlungsprogramm ausgearbeitet. Es muss aber von den Ärzten selbst durchgeführt werden oder von ihnen delegiert werden – etwa bei Physiotherapien oder Ernährungsberatungen. Eine weitere Gewichtsabnahme nach dem Kindesalter ist aber erforderlich für die Kostenübernahme durch die Krankenversicherung. Zudem müssen wir bei der Adipositas als chronischer Krankheit von einem lebenslangen Therapiebedarf ausgehen, um die gewünschten Verhaltensänderung zu stabilisieren. Das könnte unser Versicherungswesen nie und nimmer bezahlen.



Gleichzeitig verursacht Übergewicht aber auch Gesundheitskosten.

Es verursacht massive Kosten. Das Problem ist aber, dass die Lobby für Übergewichtige nicht gross ist. Als Ärztin sind klassische Essstörungen – also etwa Magersucht oder Bulimie – mein Fachgebiet. Ich beobachte dabei, dass das Interesse dort viel grösser ist. Man sieht dabei, dass es äusserst schwere, tödlich verlaufende Krankheiten sind. Adipositas ist das auch, es handelt sich aber um einen langsamen Tod. Die Patienten sterben nicht innerhalb eines Jahres – aber sie sterben früher. Die heutige Kindergeneration hat Krankheiten, die früher in diesem Alter unbekannt waren.



Bettina Isenschmid ist Vorstandsmitglied beim AKJ.