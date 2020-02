In sogenannten Repair Cafés – Veranstaltungen, die an bestimmten Orten meist periodisch durchgeführt werden – kann man defekte Dinge gemeinsam mit Reparaturprofis reparieren – kostenlos. Die Leute treffen sich bei Kaffee und Kuchen und reparieren dabei ihre Geräte. Einen Überblick über die Repair Cafés in der Schweiz bietet die Webseite repair-cafe.ch., Link öffnet in einem neuen Fenster