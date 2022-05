Die Basler Drummer «Top Secret» durften am Sonntagabend in Windsor für die Queen zum Auftakt ihres 70. Thronjubiläums spielen.

Ein grosser Moment für die kleine Schweizer Trommler-Formation. Sie durften am Sonntagabend an der Platin-Jubiläumsfeier vor Königin Elisabeth II. spielen. Fast drei Stunden dauerte die Gala-Show mit Reitern, Militärs und Musikern aus aller Welt.

Zwei Monate lang haben die Trommler für ihren rund fünfminütigen Auftritt geübt. Und sogar am Nachmittag vor der Show heisst es für die Schweizer: üben, üben, üben. Denn sie sind die einzige Amateur-Formation, die an der Gala auftreten darf. Alle anderen Trommler sind Berufsmusiker. Für die «Top Secret»- Drummer eine grosse Ehre: «Wirklich fasziniert hat mich eine Prinzessin oder eine Königin ehrlich gesagt nie. Doch wenn man jetzt dasteht, auf dem Gelände der Königin und der Royal-Family, ist das sehr schön. Grossartig!», sagt der Basler-Trommel-König, Nicolas Gehrig.

Für die «Top Secret»- Drummer ist es nicht das erste Mal, dass sie in Windsor sind. Bereits zum 90. Geburtstag der Queen durften sie in der Royal Albert Hall in London auftreten. Es scheint, als hätten die Basler Drummer damals einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Die Trommel- und Pferdeliebhaberin

Um die Vorlieben der Queen wird ein grosses Geheimnis gemacht. Bekannt ist, dass sie Pferde über alles liebt. Die Windsor-Horse-Show liegt ihr daher besonders am Herzen. Über die Jahrzehnte hat die 96-Jährige noch keine Show verpasst – auch diesen Freitag nicht.

Die Trommelmusik scheint bei der Queen aber ebenfalls auf Gehör zu stossen. Einer der Basler Trommler meint: «Es ist zwar nicht offiziell bestätigt, aber man sagt, dass es sich die Queen gewünscht hat.»

Bild 1 / 5 Legende: Die Pferdeliebhaberin Die Queen an der Windsor-Horse-Show am Freitag. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Die Queen strahlt wieder Der Queen scheint es deutlich besser zu gehen. Zuletzt hatte sie mehrere öffentliche Auftritte abgesagt. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Königlicher Auftritt Gestützt auf ihrem Gestock schritt Sie gemeinsam mit ihren jüngsten Sohn Prinz Edward (58) fröhlich in Richtung Königsloge. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Die Highlights der Show An der Gala-Show trat Schauspielerin Helen Mirren (76) als Queen Elizabeth I. auf. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Star-Gast Hollywood-Star Tom Cruise (59) fungierte bei der Show als Moderator. Keystone

Am «Galopp durch die Geschichte» traten hunderte Mitwirkende aus dem ganzen Commonwealth auf. Die Basler Trommler sogar zweimal – zusammen mit den «Royal Marines». Zur besonderen Freude der Queen, die am Sonntag, passend zu ihrem eisblauen Paillettenkleid, über beide Ohren strahlte.