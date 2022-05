Basler Trommler spielen vor der Queen in Windsor

Wenn Mitte Mai die Feierlichkeiten für die 70-Jahr-Thronfeier der Queen beginnen, dann wird auch die kleine Trommelformation «Top Secret» aus Basel mit dabei sein. Die 25-köpfige Gruppe ist am Königshof keine Unbekannte. «Wir spielen bereits zum dritten Mal für die Queen», sagt Erik Julliard, Mitgründer von «Top Secret».

2016 war es das erste Mal. Damals gingen die Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag der Königin auf Schloss Windsor über die Bühne. «Es heisst, die Queen persönlich habe uns aufgrund dieses Auftritts jetzt wieder eingeladen», schmunzelt Julliard, der nicht weiss, ob wirklich «The Queen herself» die Einladung ausgesprochen hat. Es sei ihm einfach so zugetragen worden, sagt Juillard, der die Geschichte so – logischerweise – gerne glaubt.

Legende: Im Nachgang zu ihrem Auftritt in London lud die Queen schon 2016 die Basler Trommler von «Top Secret» zu einem privaten Treffen ein. zvg

Vor sechs Jahren trafen die Trommler von «Top Secret» im Nachgang zum Konzert die Queen noch einmal an einem Privattreffen. «Mir wurde empfohlen, für das Treffen ein paar Fragen zu überlegen. So konnte ich mit ihr über die Schweiz reden. Das war ein spezielles Erlebnis.»

Schlegel werfen während des Trommelspiels

Für ihren diesjährigen Auftritt auf Schloss Windsor üben die 25 Trommler und Paukisten seit zwei Monaten. «Alles muss sitzen», sagt Nicolas Gehrig, der Cheftrommler von «Top Secret». «Für die Queen haben wir extra eine lange Sequenz mit Schlegelwerfen und Trommelspiel eingeübt.»

Sie daure auf dem Notenblatt eineinhalb Seiten. «Das verlangt allergrösste Konzentration», sagt Gehrig weiter. Und was, wenn mal ein Schlegel zu Boden fällt? «Wir haben noch drei Ersatzschlegel im Gürtel und spielen dann einfach weiter als wäre nichts passiert.»

Grosse Ehre für kleine Trommelformation

Für Nicolas Gehrig ist es eine grosse Ehre, für die Queen spielen zu dürfen. Was er aber mindestens so schätzt: «Praktisch alle grossen Trommelformationen auf dieser Welt gehören zum Militär und sind Vollprofis. Wir hingegen üben in unserer Freizeit, erhalten keinen Lohn und spielen aus purer Freude.» Trotzdem gehört «Top Secret» zu den weltbesten Tambourengruppen der Welt.

Legende: Jeder Schlag muss sitzen. «Top Secret» Abschlussübung kurz vor dem Abflug nach London. SRF

Für den Auftakt der Thronfeierlichkeiten von Mitte Mai werden auf Schloss Windsor rund 1000 Pferde und 500 Trommler aus der ganzen Welt auftreten. Die Feierlichkeiten ziehen sich über das ganze Jahr weiter und kosten mehrere Millionen Pfund.

Ob die Trommler von «Top Secret» erneut eine Einladung für eine Privataudienz bei der Queen erhalten werden, sei völlig offen, sagt Erik Julliard. Seit ihrer Coronaerkrankung wirkt die Queen etwas geschwächt. In London rätseln die Medien darüber, ob sie tatsächlich an allen Anlässen wird teilnehmen können.