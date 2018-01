Juan Carlos ist der Schürzenjäger unter den europäischen Royals. Während seiner 39 Jahre als König von Spanien erhitzte er immer wieder die Gemüter seines Volkes.

Frühe Jahre

Juan Carlos wird 1938 im Exil in Rom geboren. Seine Kindheit verbringt er in Italien, Portugal und der Schweiz. Als Jugendlicher wächst er in Spanien unter dem faschistischen Diktator Franco auf.

1961 verlobt er sich mit der griechischen Prinzessin Sophia, die er ein Jahr später heiratet. Die beiden haben drei Kinder: Elena, Cristina und Felipe.

1975 wird Juan Carlos als König von Spanien proklamiert. Er führt das Land nach der Diktatur in die Demokratie.

Skandale en masse

Das Volk geht 2012 gegen Juan Carlos auf die Strasse. Er gilt als der teuerste Arbeitslose in Spanien. Die Vorwürfe: Seine Tochter Cristina soll Gelder veruntreut und er selbst Steuern hinterzogen haben. Dazu wird Juan Carlos in Botswana auf Elefantenjagd ertappt, und das notabene als Ehrenpräsident des spanischen WWF. Zudem hat Juan Carlos mehrere Vaterschaftsklagen am Hals.

Überraschende Abdankung

2014 übergibt Juan Carlos nach 40 Jahren die Krone an seinen Sohn Felipe. Er soll die Sympathien des Volkes zurückgewinnen.