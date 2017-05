Wie real der Klimawandel ist, zeigen die im letzten Winter gemessenen Temperaturrekorde in der Arktis: Auf dem Höhepunkt des Winters und der eigentlichen Gefrierperiode habe es Tage mit Temperaturen fast am Schmelzpunkt gegeben, meldete die Weltwetterorganisation im März. Ausserdem spricht der Trend der vergangenen drei Jahre eine deutliche Sprache: 2016 war das dritte Jahr in Folge, das den globalen Temperaturrekord seit Beginn der Aufzeichnungen 1880 gebrochen hat.