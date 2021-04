Varianten aus Grossbritannien, Brasilien oder Südafrika sorgten in den letzten Wochen für Unsicherheit. Ist unsere Impfung schon veraltet, noch bevor ein Grossteil der Bevölkerung geimpft wurde? Und wie lange dauert es, bis angepasste Impfungen zugelassen werden? Eine aktuelle Übersicht.

Virusvarianten - alles auf Anfang?

Bei geimpften Personen ist das Immunsystem auf Sars-CoV-2 vorbereitet. Sobald das Virus es in ihren Körper schafft, heften sich Antikörper an die Spikes, die «Stacheln» des Virus. Das Virus wird blockiert und kann nicht mehr an den Zellen andocken, sich so auch nicht mehr in Zellen vermehren. Die Infektion wird ausgebremst. Doch die neuen Virusvarianten haben sich angepasst und ihre Spikes verändert. So tricksen sie die Antikörper aus.

Sind wir also wehrlos? Nein. Antikörper sind nicht die einzige Bastion gegen die Viren. In der zweiten Verteidigungslinie stehen T-Zellen bereit, die unter anderem nach von Viren befallenen Zellen suchen und diese töten. Laborexperiment zeigen: T-Zellen scheinen etwas weniger anfällig auf Veränderungen am Virus-Spike zu sein.

Wie gut schützen aktuelle Impfungen?

Aktuell beschäftigt die Schweiz vor allem die britische Mutation. Sie macht einen Grossteil der Ansteckungen aus, ist 30 bis 50 Prozent ansteckender als die ursprüngliche Virusvariante. Hier gibt es gute Nachrichten: «Wir wissen, dass die Impfung gut wirkt gegen die britische Variante», so die Epidemiologin Emma Hodcroft.

Bei der brasilianischen und südafrikanischen Variante ist die Datenlage noch nicht gleich klar. Im Labor entkommt die südafrikanische Variante Antikörpern besser als etwa die britische Variante, grundsätzlich reagieren T-Zellen aber auf die südafrikanische Variante. Schlussendlich braucht es aber Daten aus der realen Welt, um beurteilen zu können, ob und wie gut die südafrikanische Variante den Impfschutz umgehen kann.

Bis jetzt weiss man von Einzelfällen, die sich trotz mRNA-Impfung angesteckt haben. Was, wenn es mehr werden? Der grosse Vorteil der mRNA-Impfungen: Sie können schnell angepasst werden.

Wie sieht die Impfung zukünftig aus?

An neuen mRNA-Impfstoffen, die auch gezielt auf neue Virusvarianten eingehen, wird heute schon gearbeitet. Zudem warten laut dem Immunologen Steve Pascolo die Impfstoffhersteller nicht darauf, bis sich eine neue Variante verbreitet, sondern forschen schon in Voraussicht: «Sie erstellen RNA-Impfstoff gegen mögliche Varianten, sodass sie bereit sind, wenn was kommt.»

Doch wie lange geht es bis zur Zulassung von solchen angepassten Impfungen? Monatelange Zulassungsprozesse seien nicht nötig, findet der Immunologe. «Wir haben auch bei der Grippe nicht jedes Jahr klinische Studien.» Tatsächlich diskutiert die Zulassungsbehörde Swissmedic eine einfachere Zulassung für angepasste Covid-Impfstoffe.

Aber auch wenn eine Covid-Impfung wie bei der Grippe immer wieder angepasst und schnell zugelassen wird, bleibt eine Herausforderung: «Mit einem neuen Impfstoff sind wir noch nicht am Ziel», warnt die Epidemiologin Emma Hodcroft. «Wir müssen ihn noch in genügender Menge herstellen und verteilen. In den letzten Monaten haben wir gesehen: Das ist keine kleine Herausforderung.»