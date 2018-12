In der russischen Hauptstadt Moskau hat mit dem traditionellen Glockenschlag des Spasski-Turms am Kreml das neue Jahr begonnen. Auf dem Roten Platz und im festlich beleuchteten Zentrum Moskaus war zwar alles für ein fröhliches Fest vorbereitet. Präsident Wladimir Putin rief in Magnitogorsk die Russen auf, Mitgefühl mit den Opfern der Gasexplosion in einem Wohnblock zu zeigen.

Vor der Silvesternacht verschärft die Türkei die Sicherheitsvorkehrungen massiv. Allein in der Millionenmetropole Istanbul seien rund 39'000 Polizisten im Einsatz, verlautete aus dem Polizeihauptquartier. «Jeder Polizist wird im Dienst sein.» Landesweit arbeiten in der Silvesternacht laut der Agentur Anadolu fast 400'000 Sicherheitskräfte. Polizeichef Celal Uzunkaya sagte, dass Einheiten von Polizei, Küstenwache und Gendarmerie eingesetzt würden.

Griechenland hat mit einem Feuerwerk über der Akropolis, dem Wahrzeichen von Athen, das neue Jahr bei strömendem Regen begrüsst. Regierungschef Alexis Tsipras zeigte sich in einer Fernsehansprache zuversichtlich, dass bessere Zeiten anstehen: «2019 wird ein Jahr der Wiedergeburt unseres Vaterlandes sein!»

Bei den Silvesterfeiern in Rom sind dieses Jahr Knallkörper und Leuchtraketen verboten. Bürgermeisterin Virginia Raggi unterzeichnete «zum Schutz der Unversehrtheit der Bürger» eine entsprechende Verordnung, die an Silvester und Neujahr gilt. Die grösste Party findet auf dem Circus Maximus und in der Umgebung statt, wo an Silvester und in der Nacht 1000 Künstler auftreten sollten. Dort ist auch das offizielle Feuerwerk geplant.

In Paris stehen am Silvesterabend rund 12’000 Polizisten im Einsatz, sagte Polizeipräfekt Michel Delpuech. Im ganzen Land sind nach Angaben des Innenministeriums mehr als 147’000 Kräfte aufgeboten. Auch die «Gelbwesten» haben für Silvester wieder Demonstrationen auf den Champs-Élysées angekündigt, um gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron zu protestieren.

Macron hat in einer Fernsehansprache am Silvesterabend nach einem Jahr voller Krisen um Verständnis geworben. Reformergebnisse könnten nicht unmittelbar zu spüren sein und er teile die Ungeduld der Bürger. An die Wut der «Gelbwesten» gerichtet – ohne diese jedoch zu nennen – erklärte er: «Wir haben nicht aufgegeben, unser Land will eine bessere Zukunft aufbauen. Das ist die Lektion von 2018.»

In der deutschen Hauptstadt Berlin feiern zehntausende Menschen zumeist friedlich und fröhlich den anstehenden Jahreswechsel. Die Besucher feiern bei einem bunten Bühnenprogramm von Eagle Eye Cherry über DJ Bobo, Bonnie Tyler bis Nico Santos. Höhepunkt ist das Feuerwerk über dem Brandenburger Tor um Mitternacht. Für die Sicherheit steht ein Grossaufgebot von 1300 Einsatzkräften der Polizei bereit.