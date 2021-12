Auch in der Schweiz gibt es Bemühungen, die Jugend vor dem Tabakkonsum zu schützen. Am kommenden 13. Februar stimmen die Schweizer Stimmberechtigten über die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» ab. Diese will Tabakwerbung überall dort verbieten, wo Kinder und Jugendliche sie sehen können, zum Beispiel in der Presse, auf Plakaten, im Internet, im Kino, in Kiosken oder an Veranstaltungen.

Bundesrat und Parlament wollen weniger weit gehen und haben Gesetzesänderungen beschlossen, die bei einem Nein zur Initiative in Kraft treten würden. Am Donnerstagnachmittag lanciert Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien in Bern den Abstimmungskampf – und wirbt dabei für ebendiesen indirekten Gegenvorschlag und ein Nein zur Volksinitiative.