Das Escape-Game ist Teil der kantonalen Gesundheitsprävention. Deshalb zahlt der Kanton Freiburg einen Teil der Kosten: Insgesamt rund 58'000 Franken hat die Entwicklung gekostet.

Im Moment läuft die Pilotphase. Die Schule in Romont FR ist die erste, die das Spiel testet.

Das Spiel ist mobil, es kann auch in anderen Schulen aufgebaut werden. Die Spiel-Sprache ist Französisch. Im Laufe des nächsten Jahres soll es aber auf Deutsch übersetzt werden, so die Freiburger Gesundheitsdirektorin. Ab 2023 ist es auch an deutschsprachigen Sekundarschulen spielbar.