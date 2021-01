Der Bundesrat will Streaming-Anbieter zur Förderung des heimischen Filmschaffens verpflichten. Plattformen wie Netflix, Apple TV oder Disney+ sollen vier Prozent ihrer Einnahmen in der Schweiz in die hiesige Filmförderung investieren. Beispiel: Netflix müsste Schweizer Serien oder Filme mitproduzieren oder etwa Kinofilme ankaufen, die dann auf der Plattform laufen würden.

Die Änderung im Filmgesetz wird derzeit im Parlament diskutiert. Der Nationalrat sprach sich letzten Herbst für Investionen von lediglich 1 Prozent der Bruttogewinne ins Schweizer Filmschaffen aus. Eine 30 Prozent-Quote für europäische Filme fand aber eine Mehrheit.