Nach einem Brand bei den Nachbarn muss eine Familie zwei Wohnungen bezahlen. Das bringt sie in finanzielle Probleme.

Nur wenige Monate nach der Geburt des Kindes brennt die Nachbarwohnung von Lilian und Patrick I. im Zürcher Unterland. Auch ihre Mietwohnung ist betroffen: Bei den Löscharbeiten entfernt die Feuerwehr einen grossen Teil des Bodens zwischen den beiden Wohnungen. Nun ist ihre Wohnung nur noch durch einen Parkettboden vom Brandherd getrennt. Durch die Ritzen im Parkett ziehen Brandgestank und Kälte. Dennoch wolle der Vermieter den Mietzins, sagt die junge Familie. Er habe die Wohnung nach dem Brand gebäudeseitig gereinigt. Die Wohnung sei bewohnbar, für den Hausrat sei er nicht zuständig. Doch für Familie I. ist klar: Hier können sie nicht wohnen. Erst recht nicht mit einem Kleinkind.

Mietzinsreduktion wäre nötig

Unterstützung erhält die Familie von Jürg Fontana, Experte des Mieterinnen- und Mieterverbands Zürich: «Solange die beiden Wohnungen nicht richtig voneinander abgetrennt sind, dringen Kälte und Gestank durch die Ritzen. Diese Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar – es müsste eine Mietzinsreduktion von 100 Prozent geben.»

Für die Familie wäre das wichtig: Solange sie nicht ihrer Mietwohnung leben kann, brauchen sie eine andere Unterkunft. Das kostet. Aber sie können nicht zwei Wohnungen gleichzeitig bezahlen. Liliane I. ist Musikerin, während Corona gibt es keine Auftritte. Patrick I. hat wegen der Pandemie seine Stelle in der Gastronomie verloren.

Vermieter versteckt sich hinter Firmenkonstrukt

Familie I. schildert der Verwaltung ihre Notsituation und bittet um eine Mietzinsreduktion. Doch sie blitzt ab. Der Verwalter Roland Müller schreibt: «Die Beurteilung, ob eine Notsituation vorliegt, wird nicht von uns als Verwaltung gemacht.» Vielleicht werde später eine Mietzinsreduktion gewährt.

Da die Verwaltung nicht entscheiden könne, möchte die Familie direkt mit dem Eigentümer Kontakt aufnehmen, doch dieser antwortet nicht. Recherchen von «Kassensturz» zeigen: Das Haus gehört einer Firma, die zur Hälfte dem Verwalter Roland Müller gehört. Zudem ist Müller Vorsitzender der Geschäftsführung. Müller ist also nicht nur der Verwalter, sondern hat auch bei der Besitzerfirma das Sagen. Zudem haben Verwaltungsfirma und Besitzerfirma die gleiche Adresse. Roland Müller will kein Interview geben. Er schreibt, es sei falsch, ihn als Vermieter zu bezeichnen. Die Verwaltung habe nicht selbst entschieden, weil sie sich an die Einschätzung von Fachpersonen gehalten habe.

Mietzinsreduktion nach «Kassensturz»-Dreh

Familie I. ist nicht schuld am Brand – aber sie hat deswegen grosse Probleme bekommen. Mittlerweile hat der Vermieter ihnen eine Mietzinsreduktion gewährt, allerdings nur für die ersten zwölf Tage. Das hat die Lage der Familie etwas entschärft, aber noch nicht gelöst. Denn seit Wochen können sie nicht in ihre geliebte Wohnung zurück.