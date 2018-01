«Burglind» bläst einen Zug von den Gleisen

An der Lenk im Berner Oberland ist ein Bahnwagen der Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) entgleist worden. Acht Personen wurden verletzt, die meisten davon leicht. Nach Informationen des Lenker Gemeindepräsidenten René Müller entgleiste der Bahnwagen wegen einer Windböe. Der Unfall sei relativ glimpflich verlaufen.

An der Lenk will Bundesrat Johann Schneider-Ammann am Nachmittag das 77. Jugendskilager eröffnen. Aufgrund der böenartigen Winde mit starkem Regenschauer wurde die Feier bereits vom Kronenplatz in die Mehrzweckhalle des Simmentaler Dorfes verlegt.