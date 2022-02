Der Orkan «Zeynep» sorgt auch in der Schweiz für stürmische Böen. In der Nacht auf Samstag gab es unter anderem in Cressier und Neuenburg Böen mit Spitzen über 90 km/h. Auch am Wochenende bleibt es laut SRF Meteo windig.

Eine Auswirkung des Sturms sind in der Schweiz die für Februar milden Temperaturen. Stellenweise war es seit Messbeginn einer der 10 wärmsten Februar-Tage, wie SRF Meteo mitteilt. In Adelboden (BE) wurden 16 Grad gemessen. Sei 1967 sei es dort nur an drei Tagen im Februar 2020 und 2021 noch wärmer gewesen.

Verschiedene Bahngesellschaften haben ihren Verkehr eingestellt. Laut der SBB ist der Bahnverkehr im Grossraum Norddeutschland, in Belgien, Dänemark und in den Niederlanden derzeit nur eingeschränkt möglich.