«Lolita», «Petra», «Sabine», «Tomris» – und nun «Bianca». Der Winter ist zwar mild, bringt aber viele Sturmtiefs mit sich. Was ab Donnerstagmittag zu erwarten ist, weiss SRF-Meteorologe Felix Blumer.

Felix Blumer Meteorologe, SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Blumer ist seit 1994 Meteorologe und arbeitet seit 2004 bei SRF Meteo.

SRF News: Ab wann ist mit «Bianca» zu rechnen und wo macht sich das Sturmtief besonders bemerkbar?

Felix Blumer: Schon ab Mittag muss man in der Höhe, vor allem auf den Jurahöhen und an den Voralpen, mit Sturm rechnen. Am Nachmittag und Abend kann es auch im Flachland kräftige Böen geben, vor allem in der Nordwestschweiz, am Jurasüdfuss und im zentralen und östlichen Mittelland. Im Flachland liegen die Böenspitzen zwischen 70 und 110 Kilometern pro Stunde, auf den Bergen und den Jurahöhen sind lokal bis 150 Kilometer pro Stunde möglich.

Ist «Bianca» von der Stärke her mit «Tomris» oder «Sabine» vergleichbar?

Man kann Stürme nie direkt miteinander vergleichen. Am einen Ort stürmt es etwas mehr, am anderen etwas weniger. Das kommt immer auf die Ausrichtung der Station und die genau Anströmrichtung an. Am Nordrand der Schweiz ist die Grössenordnung wahrscheinlich ähnlich.

Ab wann kehrt wieder Ruhe ein?

In der zweiten Nachthälfte lässt der Sturm rasch nach.

Was sollen die Menschen beachten, wenn der Sturm tobt?

Nicht in die Wälder gehen, Trampoline sichern, Baugerüste meiden und generell die Augen offen halten!

Ab dem Nachmittag ist wieder mit Schnee zu rechnen – birgt die Kombination Schnee und Sturm besondere Gefahren?

Es kann zu Schneeverwehungen kommen. Vor allem entlang der Voralpen und im Jura könnte der Strassenverkehr beeinträchtig werden. In diesen Gebieten kann man von einer Sekunde auf die andere in eine Schneeverwehung geraten. Entsprechend ist die Geschwindigkeit anzupassen.

Sind Schäden zu erwarten?

Ja, sie sind besonders in den erwähnten Gebieten durchaus möglich.

Das Gespräch führte Mareike Rehberg