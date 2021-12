In Volketswil (ZH) wurde in der Nacht ein Bankomat in einem Gewerbegebiet gesprengt.

Es wurden rund 100'000 Franken gestohlen.

Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Nur einen Tag nach der Sprengung eines Bankomaten im Bahnhof Luzern hat es erneut gekracht: Am frühen Mittwochmorgen jagten Unbekannte in Volketswil (ZH) einen weiteren Geldautomaten in die Luft.

Der Geldautomat in einem Gewerbegebiet wurde kurz nach 2.30 Uhr gesprengt. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung hätten die Täter flüchten können, teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Sie geht davon aus, dass sie rund 100'000 Franken erbeuteten.

Erst am Dienstag hatten Unbekannte einen Geldautomaten im Bahnhof Luzern in die Luft gejagt. Die Täter, mutmasslich vier Männer, konnten auf Motorrädern entkommen. Wie hoch die Beute dort ausfiel, macht die Luzerner Polizei nicht publik.

Erster Prozess gegen Bankomatensprenger

Geldautomaten werden in der Schweiz immer wieder gesprengt. Vor einer Woche wurde in Novazzano (TI) ein Bankomat auf diese Weise aufgebrochen. Ende November sprengten Unbekannte einen Automaten in Vordemwald (AG). Im Oktober wurden Geldautomaten in Oberwil (BL) und Morgins (VS) gesprengt.

Am Mittwoch findet vor dem Bundesstrafgericht der Prozess gegen einen mutmasslichen Bankomatensprenger statt. Ein 30-jähriger Rumäne soll 2019 in Sevelen SG einen Automaten gesprengt und dabei 127'000 Franken erbeutet haben. Es ist der erste Prozess gegen einen mutmasslichen Bankomatensprenger in der Schweiz.