Bianca Körner studierte Rechtswissenschaften mit Vertiefung in internationaler Wirtschaftstätigkeit und arbeitet seit 2017 bei der Stiftung «Tier im Recht». Dort leitet sie das Projekt Nachwuchsförderung und ist an der jährlichen Analyse der Schweizer Tierschutzstrafpraxis sowie an der Erarbeitung anderer tierschutzrechtlicher Publikationen beteiligt.