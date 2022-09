Man kannte sie mit typisch ernstem, fast schon mürrischem Gesichtsausdruck. Hier und da kommt ein höfliches Lächeln zum Vorschein. Emotionen? Selten bis nie. Eine Ausnahme: Als die Queen 1997 ihre geliebte Yacht Britannia in den Ruhestand verabschieden muss, vergiesst sie vor laufenden Kameras eine Träne.

Ansonsten weiss Elizabeth ihre Gefühle zu kontrollieren. Aus gutem Grund: Seit ihrer Geburt 1926, damals an dritter Stelle in der britischen Thronfolge, steht sie im Zentrum des britischen Medienrummels. Als junge Frau wird sie von der normalen Welt streng abgeschottet.

Eine Episode ist bekannt, in der die Queen aus dem royalen Zirkel ausbricht – nach dem Ende des Weltkrieges schleicht sie sich unter anderem mit ihrer Cousine aus dem Buckingham Palace, um auf den Strassen Londons zu tanzen und zu feiern. Margaret Rhodes sagt später in einem Interview: «Ich glaube nicht, dass die Leute wussten, wer da wirklich unter ihnen war. Sie dachten, es waren einfach betrunkene junge Leute.»

Bei einem Interview im Jahr 2018 lässt die Queen kein gutes Haar an verschiedenen royalen Gadgets: So bezeichnet sie ihre Kutsche als «schrecklich» und «echt unbequem». Anschliessend zieht sie gar über ihre Krone her. Man müsse das Manuskript bei der Rede immer nach oben halten, sonst breche einem die Krone das Genick, klagt sie.

Bild 1 / 5 Legende: «Ihre Majestät» So kannte man die Königin, winkend mit ernster Miene. Gefühlsregungen waren selten zu erkennen. Keystone / John Stillwell Bild 2 / 5 Legende: Hundeliebhaberin Seit ihrer Kindheit galt die Königin (zweite von links) als Hundeliebhaberin. Besonders die walisischen Corgis hatten es ihr angetan, sie besass über 30 Hunde dieser Rasse. Keystone / Kirsty Wigglesworth Bild 3 / 5 Legende: Royale Pferde Auch Pferden war die Queen freundlich gesinnt. Die britische Königsfamilie besitzt verschiedene Pferdezuchten und veranstaltet jährlich das Pferdeturnier «Royal Windsor Horse Show». Twitter / Royal Windsor Horse Show Bild 4 / 5 Legende: Seltene Emotionen Am 11. Dezember 1997 wird die «Britannia» ausser Dienst gestellt. Nach über 40 Jahren ging der Queen der Abschied von der königlichen Yacht sichtlich nahe und sie vergoss öffentlich eine Träne. Keystone / John Stillwell Bild 5 / 5 Legende: 73 Jahre und 140 Tage So lange dauerte die Ehe von Queen Elizabeth und Prinz Philip, Duke von Edinburgh. Philip starb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren. Keystone / Dominic Lipinski

Leider sind solche erfrischenden Interviews zeitlebens eine Seltenheit. An private Informationen gelangt man fast nur über Insider – etwa über Elizabeth Shakerley – Cousine der Queen und frühere Verantwortliche für Partys am Königshaus. Die Queen sei eine bescheidene, aber bestimmende Frau. Und: «Wenn es um Planung geht, ist sie dafür verantwortlich. Glauben Sie mir, nicht ein Koch oder eine Köchin entscheidet, welches Menu bei einem Mittagessen aufgetischt wird. Sie entscheidet.»

Doch die wohl bekannteste Eigenschaft der Queen ist der trockene Humor: «Danke, dass ich mich Ihretwegen so alt fühle», entgegnet sie Kanadas Premier Justin Trudeau, als dieser ihre unzähligen Besuche in Kanada erwähnt. Unvergessen auch ihr Auftritt bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in London 2012 an der Seite von James-Bond-Darsteller-Daniel Craig.

05:04 Video Die Queen stürzt sich ins Londoner Olympiastadion Aus News-Clip vom 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 4 Sekunden.

Es bleibt die Erinnerung an eine Frau, die trotz riesiger Verantwortung niemals die Fassung oder den Humor verlor. Wohl mit ein Grund, weshalb die Queen vom britischen Volk immer respektiert wurde.