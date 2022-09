Der Ticker ist abgeschlossen

0:57 Weitere Beileidsbekundungen aus den USA und Kanada Nebst US-Präsident Joe Biden hat auch dessen Vorgänger Donald Trump das «enorme Vermächtnis von Frieden und Wohlstand» der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. gewürdigt. «Möge Gott die Königin segnen, möge sie für immer in unseren Herzen regieren und möge Gott sie und Prinz Philip in ständiger Obhut halten», schrieb Trump auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. Auch im Namen seiner Frau Melania sprach er den Briten sein Beileid aus. Die Queen werde «für immer für ihre Treue zu ihrem Land und ihre unerschütterliche Hingabe an ihre Landsleute und Frauen in Erinnerung bleiben». Ein weiterer ehemaliger US-Präsident, Barack Obama, und dessen Frau Michelle, würdigten die engagierte Führung und das politische Vermächtnis der Queen. «Sie hörte gut zu, dachte strategisch und war für beachtliche diplomatische Erfolge verantwortlich. Und doch trug sie ihre hohen Titel mit einer gewissen Leichtigkeit», schrieben die Obamas in einem Statement zum Tod der britischen Königin. Königin Elizabeth II. habe die Welt in ihren Bann gezogen, ihre lange Regierungszeit sei von «Anmut, Eleganz und einer unermüdlichen Arbeitsmoral geprägt» gewesen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau gedachte der "Weisheit, Mitgefühl und Wärme" der Queen: «Sie war eine ständige Präsenz in unserem Leben – und ihr Dienst für die Kanadier wird für immer ein wichtiger Teil der Geschichte unseres Landes bleiben.» Weil Kanada ein Mitglied des Commonwealth ist, war die Queen nominell das Staatsoberhaupt des nordamerikanischen Landes. Legende: US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill tragen sich ins Kondolenzbuch der britischen Botschaft in Washington ein. Reuters / Evelyn Hockstein

0:08 Wahrzeichen in aller Welt setzen ein Zeichen der Trauer und des Respekts Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. wollen zahlreiche berühmte Bauwerke weltweit der Queen Tribut zollen. So kündigten unter anderem die Betreiber des Eiffelturms via Twitter an, dass die Lichter des berühmten Bauwerks in Paris ab Mitternacht ausgeschaltet würden. Auch am Riesenrad London Eye in der britischen Hauptstadt gingen mit Sonnenuntergang die Lichter aus. Das Empire State Building in New York solle als Tribut an die Queen «lila leuchten und silbern glitzern», teilten die Betreiber mit.

23:47 Menschenmenge harrt vor dem Buckinghampalast Trotz des Regens und der späten Stunde befindet sich noch immer eine grosse Menschenmenge vor dem Buckinghampalast in London, um ihrer Trauer über den Tod von Queen Elizabeth II. kund zu tun. Legende: Mit Fahnen und Regenschirmen stehen Trauernde auch zu später Stunde noch auf und vor dem Queen Victoria Memorial, das gegenüber des Buckinghampalasts steht. Reuters / Kevin Coombs

23:19 Gerber: «Sein Königreich wird Charles jetzt als König erst richtig kennenlernen.» SRF-Grossbritannien-Korrespondent Michael Gerber sagt über die Bedeutung dieses Tages für die britische Monarchie: «Es geht eine Epoche zu Ende. Königin Elizabeth II. ist nicht mehr - König Charles III. ist nun im Amt.» Dies, obwohl er als Prinz Charles nicht beliebt war – er kam in Umfragen regelmässig schlecht weg. Vielen hätte ihm wohl nicht verziehen, wie er und Camilla – ab heute Queen Consort – mit der Königin der Herzen – Diana – in den neunziger Jahren umgesprungen seien. «Doch die Zeiten haben sich geändert.» Charles und Camilla hätten sich neu erfunden, würden sich offener für Gespräche zeigen, auf die Leute zugehen. «Das heisst vielleicht auch, dass Charles III. als König populärer werden könnte. Denn ein Amt verändert.» Charles gelte als charmanter Gesprächspartner, der die Menschen einnehmen und auch Witze machen könne. «Sein Königreich wird ihn jetzt als König erst richtig kennenlernen.» Zu den Spekulationen, dass Charles seinem Sohn William das Amt übergeben könne, sagt Gerber, dass dies in den Regulatorien nicht vorgesehen sei. Natürlich könnte er entscheiden, William den Vortritt zu lassen und abzudanken, «doch in den vergangenen Wochen und auch am heutigen Tag ist das kein grosses Thema.» Dies, obwohl William seinen Vater an Popularität weit übertreffe. Die kommenden Tage würden zeigen, ob Charles als neuer König angenommen werde, oder ob es doch Rufe gebe, dass William direkt übernehmen solle. 02:12 Video Michael Gerber über Nachfolger Charles III. Aus 10 vor 10 vom 08.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden.

22:51 Schweigeminuten in den Stadien Wegen des Todes von Königin Elizabeth II hat es bei mehreren Spielen des Fussball-Europapokals Schweigeminuten gegeben. Bei Partien mit britischer Beteiligung wurden sie nach Angaben der Uefa am Donnerstagabend «als Zeichen des Respekts nach dem traurigen Ableben Ihrer Majestät» eingelegt. «Die Uefa und der europäische Fussball sind sehr traurig über das Ableben Ihrer Majestät Königin Elizabeth II, einer der angesehensten Persönlichkeiten der Welt», sagte Uefa-Präsident Aleksander Čeferin laut Mitteilung. «Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und dem Präsidenten des englischen Fussballverbandes, Prinz William, sowie bei den Bürgern des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth.»

22:42 Schottische Regierungschefin: «Die Queen war unerschütterlich» Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hat die gestorbene Queen Elizabeth II. gewürdigt. «Die Queen war unerschütterlich in ihrem Pflichtbewusstsein und in ihrem Engagement für das Gemeinwesen und unübertroffen in ihrer Hingabe für die Menschen dieses Landes und des gesamten Commonwealth», zitierte die britische Nachrichtenagentur PA die Politikerin. Die Queen war am Donnerstag in ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Sturgeon will ihren Landesteil als unabhängigen Staat wieder in die Europäische Union führen. Bei einem ersten Referendum hatte 2014 eine Mehrheit der Schotten (55 Prozent) für den Verbleib im Vereinigten Königreich gestimmt. Das war allerdings vor dem Brexit, den der nördlichste britische Landesteil mit klarer Mehrheit (62 Prozent) ablehnte. Daher hoffen die Unabhängigkeitsbefürworter, dass sich bei einer möglichen erneuten Abstimmung die Verhältnisse ändern.

22:21 Putin schickt Beileidstelegramm an Königsfamilie Der russische Präsident Wladimir Putin hat die verstorbene britische Königin Elizabeth II. gewürdigt. «Über viele Jahrzehnte hat sich Elizabeth II. zu Recht der Liebe und Achtung ihrer Untertanen erfreut und auch ihres weltweiten Ansehens.» Das schrieb Putin laut Kreml in einem Beileidstelegramm an den neuen König Charles III. Putin bat den Nachfolger, seine Anteilnahme der königlichen Familie und der Bevölkerung Grossbritanniens zu übermitteln. Die Queen hatte den Kremlchef 2003 in London im Buckingham-Palast empfangen, wobei Putin sie unhöflicherweise warten liess.

22:05 Papst würdigt Pflichtbewusstsein von Königin Elizabeth II. Papst Franziskus hat das Pflichtbewusstsein von Königin Elizabeth II. gewürdigt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche zolle dem grosszügigen Dienst der Königin an der Nation und dem Commonwealth Tribut und schliesse sich allen an, die um den Verlust der Queen trauerten, schrieb der 85-Jährige in einem Telegramm an König Charles III. «Auf Sie und alle, die das Andenken an Ihre verstorbene Mutter in Ehren halten, erbitte ich göttlichen Segen als Unterpfand des Trostes und Kraft in den Herrn», hiess es in der Nachricht weiter.

21:31 SRF-Sondersendung zum Nachschauen Sehen Sie hier die komplette SRF-Sondersendung zum Tod von Königin Elizabeth II. – Einschätzungen und Analysen sowie der Rückblick auf das Leben der Monarchin. 41:25 Video Zum Tod von Queen Elizabeth II. Aus SRF News spezial vom 08.09.2022. abspielen. Laufzeit 41 Minuten 25 Sekunden.

21:18 Macron zum Tod der Queen: Eine Königin mit Herz Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die verstorbene britische Königin Elizabeth II. als Königin mit Herz und Freundin Frankreichs gewürdigt. «Ihre Majestät Königin Elizabeth II. verkörperte über 70 Jahre lang die Kontinuität und Einheit der britischen Nation», schrieb Macron auf Twitter. «Ich behalte sie als eine Freundin Frankreichs in Erinnerung, eine Königin mit Herz, die ihr Land und ihr Jahrhundert für immer geprägt hat.»

21:10 Scholz: Queen war Vorbild für Millionen Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat die britische Königin Elizabeth II. als «Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland» gewürdigt. Scholz hob nach Bekanntwerden des Todes der Queen vor allem ihren Einsatz «für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges» hervor. Dieser bleibe unvergessen. «Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor», schrieb Scholz. Auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem britischen Königshaus kondoliert.

21:09 Nach dem Tod der Queen könnte die Monarchie diskutiert werden Grossbritannien steckt derzeit in einer schweren Zeit. Das Land hat den Brexit hinter sich, wurde von Corona durchgeschüttelt und nun bahnt sich eine Energiekrise an. «Das Königshaus ist ein Fels in der Brandung», sagt SRF-Grossbritannien-Korrespondent Michael Gerber in London. Königin Elizabeth II. habe die Menschen zusammengehalten. Im Juni sei die Monarchie diskutiert worden, ob sie noch die richtige Staatsform sei. «Diese Frage wird sich nun wieder auch stellen», so Gerber. Besonders in den Ländern der Commonwealth könnte das verhandelt werden.

21:02 König Charles III. ist nicht so populär wie Königin Elizabeth II. 75 Prozent der Bevölkerung hatten eine positive Meinung zur Queen. König Charles III. habe es dagegen schwer in Popularitätsumfragen, sagt Grossbritannien-Korrespondent Michael Gerber. Viele Leute hätten ihm seine Affäre in den 90er-Jahren mit Camilla nicht verziehen. «Vielleicht wird sich das Image noch ändern.»

21:01 Biden: Königin Elizabeth II. hat eine Ära geprägt US-Präsident Joe Biden hat die verstorbene britische Königin Elizabeth II. als einzigartige Staatsfrau gewürdigt. «Ihre Majestät Königin Elizabeth II. war mehr als eine Monarchin. Sie hat eine Ära geprägt», liess Biden in Washington mitteilen. Die sieben Jahrzehnte ihrer geschichtsträchtigen Herrschaft seien ein Zeitalter beispiellosen menschlichen Fortschritts gewesen, in der sie auch in Krisen für ihr Land da war. «Sie ertrug die Gefahren und Entbehrungen eines Weltkriegs an der Seite des britischen Volkes und sammelte es während der Verwüstung einer globalen Pandemie». «Königin Elizabeth II. war eine Staatsfrau von unübertroffener Würde und Beständigkeit, die das felsenfeste Bündnis zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten vertiefte», so Biden weiter. Er betonte zudem die Unterstützung der Queen «in unseren dunkelsten Tagen nach dem 11. September». Nach dem Tod der britischen Königin werden die Flaggen in den USA auf halbmast gesetzt. Das gelte für das Weisse Haus, alle öffentlichen Gebäude und Militärstützpunkte in den Vereinigten Staaten genauso wie für die US-Botschaften und Konsulate weltweit, erklärte US-Präsident Joe Biden.

20:57 Neuer britischer König heisst Charles III. Der neue britische König heisst Charles III. – das bestätigte der Palast in London offiziell, nachdem ihn bereits die britische Premierministerin Liz Truss so genannt hatte. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, der bisherige Thronfolger könne einen seiner anderen drei Vornamen wählen. Der 73-Jährige heisst mit vollem Namen Charles Philip Arthur George. König Charles III. will am Freitag mit seiner Frau, Königin Camilla, nach London zurückkehren. Legende: Keystone

20:57 Grossbritannien-Korrespondent: «Ein grosses Trauerprogramm kommt auf Grossbritannien zu» Der Thronfolger steht bereit fest: Prince Charles. Sein Königstitel ist inzwischen auch schon klar: König Charles III. Bevor es zu seiner Einsetzung kommt, werde in den nächsten Tagen zunächst der Queen gedacht. Nach einer Prozession in Edinburgh werde der Leichnam der Queen nach London gebracht, erklärt Grossbritannien-Korrespondent Michael Gerber. Im Westminster-Palast wird sie dann aufgebahrt. «Ein grosses Trauerprogramm kommt auf Grossbritannien zu», so Gerber. 01:51 Video Wie geht es nach dem Tod der Queen weiter? Aus SRF News spezial vom 08.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

20:48 Grossbritannien-Korrespondent: «Viele stehen zusammen, reden miteinander. Andere legen Blumen nieder» «Viele haben gehofft, dass die Queen noch bei ihnen bleibt, hier im Vereinigten Königreich», sagt Grossbritannien-Korrespondent Michael Gerber in einer Telefonschalte. In den letzten Wochen und Monaten sei der Eindruck entstanden, dass es der Königin gesundheitlich gut ginge. Dass sie jetzt doch verstorben sei, erschüttere die Leute. Viele Leute hätten sich vor dem Buckingham-Palast in London versammelt. «Viele stehen zusammen, reden miteinander. Andere legen Blumen nieder», schildert Gerber.

20:44 Die Leute in Grossbritannien haben die Queen verehrt Im Juni dieses Jahres feierte die Queen 70 Jahre auf dem Thron. Nicole Berchthold, frühere Moderatorin bei «Glanz & Gloria», war damals vor Ort und schildert nun die Erlebnisse. «Millionen von Menschen waren auf den Strassen während diesen vier Tagen Feierlichkeiten.» Es sei spürbar gewesen, wie viele Leute die Queen verehren. Der Abschluss, bei dem sich die Queen gezeigt habe, sei besonders beeindrucken gewesen, sagt Berchthold. «Vielleicht hat sie damals ein bisschen geahnt, dass dies ein Ende einer Ära sein könnte.» «Die Queen war eine Art Familienmitglied für viele Britinnen und Briten», so Berchthold. Darum hat die Todesnachricht die Menschen so stark getroffen. 02:52 Video Einschätzung Nicole Berchtold, frühere Moderatorin bei «Glanz & Gloria» Aus SRF News spezial vom 08.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden.

20:44 Liz Truss: Queen war Fels Grossbritanniens Die britische Premierministerin Liz Truss hat die verstorbene britische Königin Elizabeth II. als «Fels» gewürdigt, «auf dem das moderne Grossbritannien errichtet wurde». Der Tod der Queen sei ein «riesiger Schock für die Nation und die Welt», sagte die konservative Politikerin in einer Rede in der Londoner Downing Street. Das Land sei unter ihrer Herrschaft gewachsen und gediehen, so Truss weiter. «Wegen ihr ist Grossbritannien heute das grossartige Land, das es ist.» Dafür sei sie von den Menschen im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt geliebt worden.